Напавшие на мужчину с ребенком не признают вину в покушении на убийство

Полиция задержала четвертого, последнего подозреваемого по делу об избиении мужчины с ребенком группой молодых людей в Новых Ватутинках. Задержанные свою вину не признали и высказали версию о том, что спровоцировала конфликт потерпевшая сторона, тогда как они защищались. Информацию о применении холодного оружия они также отрицают.

Все четверо подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве задержаны. Ночью 6 ноября правоохранители установили местонахождение и доставили в отделение последнего из них — им оказался мужчина 2002 года рождения.

О личности четвертого подозреваемого ничего не сообщаются, при этом трое остальных являются гражданами России, приехавшими в столицу на заработки из Оренбурга. По неофициальным данным, задержанные — уроженцы Казахстана и Азербайджана от 17 до 19 лет, получившие паспорта РФ.

В настоящий момент дело передано в Следственный комитет. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина действия нападавших переквалифицированы со статьи «хулиганство» на «покушение на убийство».

Вчера также стали доступны видеозаписи допроса подозреваемых и очевидцев. Версии возможных злоумышленников и потерпевшей стороны разнятся.

Со слов потерпевшего Александра Жиловникова, конфликт начался с того, что компания агрессивно настроенных людей без причины задела его друга и сына. Ребенка при этом якобы ударили по щеке. Впоследствии пострадавшие мужчины вступили в словесную перепалку с хулиганами, один из которых достал нож и размахивал им. На этом инцидент не был исчерпан, и, вскоре встретившись на улице вновь, компания без разговоров начала избивать Жиловникова. Все это время четырехлетний ребенок плакал и смотрел на происходящее со стороны. Позднее выяснится, что мальчик перенес серьезный стресс, ему потребовалась специализированная помощь психологов.

Задержанные же настаивают, что, вопреки мнению следствия, не применяли холодное оружие. Кроме того, адвокат одного из подозреваемых Роман Масютенко высказал версию о том, что его подзащитный и другие напавшие на мужчину с ребенком просто защищались. Они утверждают, что не провоцировали конфликт и не нападали первыми. Свою вину мужчины не признают.

«В СМИ попала лишь часть видеозаписей, снятых камерами видеонаблюдения у магазина и у перехода. Как только удастся посмотреть все записи, которые есть, полагаю, что тогда представление о конфликте у общественности будет более полным», — рассказал юрист ТАСС.

Картина случившегося все еще остается не вполне ясной. Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в вечерние время 4 ноября на территории микрорайона Ватутинки. На следующей день произошедшее получило широкую огласку после публикации в СМИ и сети видео драки, на котором компания из четверых молодых людей избивает мужчину. В полицию заявлений от пострадавших не поступало, однако вскоре проверкой записи занялись МВД и СК.

Спустя непродолжительное время появились новые сообщения. СМИ узнали, что участники драки запланировали новую встречу, чтобы выяснить отношения. Этого в итоге не случилось, поскольку в микрорайон прибыли группы полицейских. Они патрулировали улицы, опрашивали жителей и проверяли документы у мигрантов. Визит правоохранителей в Новые Ватутинки завершился рейдом по стройкам, в результате которого были задержаны многочисленные нелегалы и мигранты. Личности участников произошедшей накануне драки были установлены.

Дело о драке в Новой Москве поставлено на личный контроль главы СК России Бастрыкина. В ближайшее время следствие планирует предъявить обвинение задержанным и ходатайствовать в суд об избрании в их отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.