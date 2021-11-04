В Чехове разыскивают убийцу, сбежавшего из психбольницы

В подмосковном Чехове осужденный за убийство сбежал из психиатрической больницы. Его объявили в розыск. Мужчина и раньше предпринимал попытки побега, а 4 ноября спровоцировал конфликт с охранниками и воспользовался их заминкой. Местных жителей призвали быть бдительными, СК проводит проверку.

В Чеховском районе Московской области из психиатрической клиники №5 сбежал осужденный за убийство. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, он находился на принудительном лечении согласно приговору суда.

Лечебное учреждение закрытого типа располагается в селе Троицкое. У мужчины, с июня 2018 года отбывавшего там наказание по решению Смоленского областного суда, ранее диагностировали психическое расстройство.

Личность беглеца

По имеющимся данным, речь идет об уроженце Москвы, 33-летнем Александре Кутузове. На данный момент он находится в розыске.

Telegram-каналы распространили его приметы:

Рост — 167 см, среднего телосложения. У него темно-русые волосы, на шее с двух сторон имеются раны от порезов. Особая примета — шепелявит из-за отсутствия зубов на верхней части челюсти. На лице угревая сыпь.

Преступник был одет в черную болоньевую куртку с меховым воротом, светло-серые штаны и черные ботинки.

Местных жителей призвали быть бдительными. При нахождении злоумышленника полиция просит незамедлительно сообщить в дежурную часть города Чехова.

Известно, что Кутузова осудили за убийство еще в 2006 году, когда ему было 18 лет. Во время пьяного конфликта он дважды пырнул своего собутыльника ножом, уточняет Telegram-канал Shot.

Преступника признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.

Как сбежал

По данным Telegram-канала Baza, в 2016 году он уже предпринимал попытку побега, из-за чего было переведен в психбольницу с интенсивным наблюдением.

В четверг пациент воспользовался заминкой охраны (по одной из версий, он устроил конфликт с охранниками) во время прогулки, затем запрыгнул на будку охраны и перескочил через забор.

Как передает Shot, перед побегом Кутузов занимался спортом, отжимался. «Хотя по распорядку дня была прогулка. Медсестра сделала ему замечание и велела пойти гулять. Кутузов стал возмущаться, и тогда женщина позвала на помощь дежурного врача. Им удалось успокоить осужденного и отправить вместе с колонной других пациентов во двор», — говорится в публикации.

В это время с ближайшего поста вышел охранник. Кутузов увидел, что в будке никого нет, запрыгнул на нее и потом через забор улизнул на улицу, отмечается в сообщении.

Следователи работают на месте происшествия и проводят проверку всех обстоятельств инцидента, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.

«4 ноября из специализированного медицинского учреждения, находящегося в селе Троицкое городского округа Чехов, совершил побег мужчина. Судом в отношении сбежавшего ранее была применена принудительная мера медицинского характера. Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся осмотры, опросы, оперативно-разыскные мероприятия», — рассказала она.

Свою проверку по факту побега мужчины организовала и подмосковная прокуратура — на месте происшествия находится Чеховский городской прокурор Виталий Хрипунов.

«В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц», — указали в надзорном ведомстве.

Как отмечает телеканал РЕН ТВ, из этой психбольницы уже убегали преступники. Так, в 2006 году девять опасных пациентов угнали автомобиль и попытались скрыться, однако их удалось быстро задержать.