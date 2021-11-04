Из психиатрической больницы в Подмосковье сбежал осужденный за убийство

Из психиатрической больницы закрытого типа в селе Троицкое Чеховского района Подмосковья сбежал мужчина, осужденный за убийство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, он находился в больнице на принудительном лечении по решению суда. Устроив конфликт с охраной медицинского учреждения, мужчина смог сбежать. В ГУ МВД по Московской области подтвердили данные о побеге преступника.

Прокуратура Московской области начала проверку инцидента, о чем сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Чеховской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных должностных лиц», — заявили в прокуратуре.

Подобный инцидент произошел в Новосибирске. Там из психиатрической больницы сбежал 50-летний пациент, попавший туда по решению суда. В настоящее время правоохранители объявили его в розыск.