В Госдуме допустили распространение геномной регистрации на всех россиян

В Госдуме положительно оценили перспективы законопроекта о возможной обязательной геномной регистрации всех россиян. Ранее СК заявил о такой необходимости для всех приезжающих в страну мигрантов: предполагается, что мера поможет эффективнее расследовать преступления, число которых со стороны мигрантов только растет.

В будущем всех россиян могут обязать сдавать генетический материал, считают в Государственной думе. Такое мнение высказал зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Он, в частности, отметил, что постепенно расширять геномную экспертизу возможно после того, как ее введут для мигрантов. Для этого, впрочем, потребуется преодолеть несколько этапов.

«Первый этап — для мигрантов, второй — для всех, кто совершает уголовные преступления, третий — для совершивших административные правонарушения, кого привлекают в суде, а дальше будет видно. Если увидим, что закон хорош и общество его поддерживает, то, я думаю, в конечном счете — для всех», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

Заявление парламентария последовало после того, как глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ведомству подготовить проект изменений в федеральные законы об обязательной геномной регистрации приезжающих на заработки трудовых мигрантов. В СКР пояснили, что это обосновано ростом преступности со стороны мигрантов, в том числе тяжких и особо тяжких правонарушений, имеющих повышенную общественную опасность.

В первом полугодии 2021 года число преступлений, совершенных мигрантами, возросло на 19 тыс. по сравнению с аналогичным периодом в 2020-м, констатировали в СК РФ. Бастрыкин предполагает, что геномная регистрация позволить обеспечить необходимый уровень миграционного контроля.

«Такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершенные ими преступления», — объяснял председатель СК.

Как отметил Выборный, комментируя возможность генетически зарегистрировать всех россиян, сейчас «наши граждане не чувствуют себя защищенными в стране, это нонсенс, а мы не хотим быть европейской страной, когда мигранты устанавливают свои правила и, по сути, меньшинство управляет большинством через страх».

В профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, несмотря на это, предложений о распространении геномной регистрации на всех россиян не поступало, рассказал глава комитета Василий Пискарев ТАСС. По его словам, на рассмотрении находится лишь действующий и принятый в прошлом году законопроект об обязательной регистрации ДНК преступников и подозреваемых.

В России процесс геномной регистрации с 2008 года регулируется законом «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» и может быть как добровольным, так и обязательным. В настоящий момент она обязательна для осужденных и отбывающих наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступлений и тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности всех категорий, а также для неопознанных трупов и неустановленных граждан, с которыми проводятся следственные действия.

В российском законодательстве сказано, что это необходимо по нескольким причинам: для эффективного раскрытия преступления; розыска пропавших без вести; идентификации личности неопознанного трупа; установления родственных отношений.

С 29 декабря 2021 года также станет обязательной дактилоскопия для всех трудовых мигрантов и любых других иностранцев, которые прибывают в Россию на срок более 90 дней.

ДНК-карты этих граждан хранятся в Федеральной базе данных геномной информации (ФБДГИ). По большей части они могут быть использованы судами и правоохранительными органами.