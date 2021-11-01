Экс-замглавы ФМС призвал подождать с геномной регистрацией мигрантов

«Вопрос философский»
Для трудовых мигрантов необходимо ввести геномную регистрацию, об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
«В структуре преступности мигрантов наметились тенденции роста противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, в частности, экстремизма — на 33%, терроризма — на 26%, убийств - на 8%, изнасилований — на 5%», — пояснил он в интервью агентству «Интерфакс».
По словам криминального эксперта Дмитрия Кирюхина, геномная регистрация мигрантов означает, что у приезжих будут брать образцы ДНК – мазок из горла или кровь. «Это позволит эффективнее раскрывать убийства, изнасилования, идентифицировать неопознанные трупы на основе сравнения с ДНК в базе», — рассказал он.
Как это скажется на мигрантском сообществе, «вопрос философский», отметил Кирюхин. «С одной стороны, если ты ничего не совершаешь, то бояться тебе нечего. А с другой — мы знаем про фальсификацию доказательств: подбросить ДНК-образцы не составляет труда. Поэтому это палка о двух концах», — сказал он.
В России уже существует практика сбора и хранения ДНК-данных, заявил бывший следователь, адвокат по уголовным делам Максим Калинов. Образцы собирают у педофилов, а также лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.
«Массово это пока не применяется, хотя если это предложение Бастрыкина — то его могут принять», — добавил он.
«Тут многие стали говорить о дискриминации, но ее, на мой взгляд, нет. Эти люди находятся в России на особых условиях, они приглашены работать, и это не нарушит их права», — уверен Калинов.
По мнению адвоката, геномная регистрация будет способствовать снижению числа преступлений среди мигрантов — ведь они будут понимать, что их легко идентифицировать.
«Как-то обидно»
По мнению бывшего замдиректора Федеральной миграционной службы (ФМС), президента фонда «Миграция XXI век» Вячеслава Поставнина, иностранцы в любом случае будут делать то, к чему их обяжет закон.
«Что они с этим сделают – не придут? Выбор здесь однозначный – нравится или не нравится. Не хотите – не приезжайте. Страна может определять условия пребывания на своей территории, ничего такого в этом нет», — пояснил он.
Раз государство обязало трудовых мигрантов проходить дактилоскопию, то вполне может пойти дальше и ввести геномную регистрацию, считает он.
Напомним, в конце декабря этого года в силу вступит закон, согласно которому все иностранцы, приехавшие в России в поисках работы, должны будут сдать отпечатки пальцев.
«Другой вопрос в том, не торопимся ли мы? Даже дактилоскопия, самый простой метод идентификации, не заработала, и вдруг уже геномная регистрация. Думаю, все стоит вводить поэтапно – дактилоскопия, радужка глаза, цифровое изображение лица – это не требует серьезных затрат и в комплексе дает хороший результат. И вот после этого уже вводить геномную регистрацию, если она нужна. Но нужна ли – тоже хороший вопрос. Зачем делать сложные биохимические процедуры, когда того же результата можно достичь простыми средствами», — объяснил Поставнин.
Он добавил, что для повсеместного внедрения геномной регистрации понадобится соответствующая инфраструктура, и это потребует больших вложений.
На поток мигрантов в Россию введение процедуры, по его словам, не повлияет. «Поток определяется не сложностью процедур в чужой стране, а выталкивающими силами из своей собственной. Если там ничего не изменится, то и поток останется прежним», — уточнил эксперт.
Самих трудовых мигрантов перспектива геномной регистрации не радует, но и отказываться от работы в России они не готовы.
«С патентом и так много проблем – каждый раз его оформление отнимает очень много времени. Очереди гигантские, ты можешь приехать, взять квиток и быть две тысячи каким-то по счету, а тебе только печать поставить или отдать бумажку. Если еще будут кровь брать – это растянется на весь день. Надеюсь, хотя бы можно будет сдать в больнице, а не ехать в [Многофункциональный миграционный центр] в Сахарово, если введут», — поделилась бариста из Украины Мария.
Не горит желанием и Фатима – она приехала из Узбекистана и работает в клининговой компании. «Много проблем. С документами все сложнее. С одной стороны как-то обидно, что про всех как будто думают, что они могут совершить преступление. С другой, никуда не деться, хочешь работать – все сделаешь», — сказала она.