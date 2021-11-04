В Облучье уволились 15 медиков, не пожелавших вакцинироваться

В городе Облучье в полном составе увольняется коллектив станции скорой помощи — они не захотели прививаться от COVID-19. В областном депздраве заявили, что, несмотря на уход 15 сотрудников скорой, врачебных бригад в районе хватит. Но местные жители высмеяли это объяснение: по их словам, врачей не хватает и сейчас, скорую приходится ждать по несколько часов, а в больницах просят самостоятельно провозить пациентов.

Жители Еврейской автономной области в соцсетях раскритиковали позицию регионального департамента здравоохранения и слова главврача областной скорой помощи после сообщений об увольнении всех сотрудников станции скорой помощи в городе Облучье.

4 ноября «РИА Новости» сообщило, что в Облучье решили уволиться все 15 человек единственной городской станции скорой помощи. Причиной такого решение стало нежелание вакцинироваться от коронавируса. Главный санитарный врач региона Павел Копылов издал постановление, в соответствие с которым с 15 ноября 80% коллективов нужно привить от COVID-19. В случае немотивированного отказа сотрудников нужно отстранять от работы.

Один из решивших уволиться сотрудников скорой объяснил, что у всех медработников уже давно выработался иммунитет к коронавирусу. «Руководство мы предупредили заранее, что напишем заявление. До 15 ноября будем работать. Мы все подрабатываем в ковидном госпитале. В постоянном контакте с пациентами. У нас иммунитет давно выработался», — рассказал он.

До этого Росздравнадзор объявил, что будет сообщать в силовые структуры о противниках вакцинации от коронавируса, уделяя особое внимание врачам-антипрививочникам. Им грозит уголовная ответственность по статьям о распространении заведомо ложной информации, которая может повлечь угрозу жизни и безопасности граждан.

Главный врач областной станции скорой помощи Владислав Коган подтвердил, что все 15 сотрудников в Облучье написали заявления об увольнении. «Пока они работают, до 15 ноября. А дальше — не знаю, как выйти из ситуации», — сообщил медик.

Однако позже на официальном аккаунте областного департамента здравоохранения в Instagram появился комментарий Когана относительно сложившейся ситуации. В нем врач объясняет, что на территории обслуживания облученской станции скорой помощи проживает 25 тыс. человек, и по нормативам с этой загрузкой справятся две-три бригады.

«Сейчас на территории района задействованы пять бригад скорой помощи, дислоцированные, кроме самого Облучья, в селах Кульдур, Теплоозерск, Пашково и Биракан. Плюс бригады неотложной помощи, развернутые при лечебных учреждениях. Даже если все сотрудники, написавшие заявления на увольнение, действительно уволятся, город без медицинской помощи не останется», — цитирует Когана региональный депздрав.

Однако такое объяснение вызвало у местных жителей возмущение. «На 25 тыс. человек три бригады. О какой медицине вы можете вести речь?», — написала одна. Другая местная жительница встала на защиту увольняющихся медиков, назвав их смелым и сильным коллективом.

«Вы что несете какую-то чушь? У нас в Облучье, когда звонишь в скорую, говорят, бригад нет! Если есть возможность — везите сами! То машин нет, то людей! Если вызвал скорую с утра, то не факт, что она приедет после обеда, это очень повезет!», — говорится в комментарии к посту депздрава.

Другой пользователь подтверждает, что в Облучье не хватает врачебных бригад. Еще один мужчина утверждает, что «за воротами» уже нет желающих работать на скорой, поскольку те, кто работал «на энтузиазме и клятве Гиппократа» уже ушли. «Скоро лопухами лечиться будем», — написал пользователь с ником groovy_bears.

В Облученском районе ЕАО, по данным 2021 года, проживает около 25 тыс. человек. Однако район — самый большой муниципалитет региона и занимает больше трети его площади. Его протяженность с запада на восток составляет около 200 км, а с севера на юг доходит до 120 км. Согласно методическим рекомендациям Минздрава от 2018 года, для районов с низкой плотностью населения и с радиусом территории обслуживания более 50 км желательно не менее одной бригады скорой помощи на 6 тыс. населения. Исходя из этих рекомендаций, на Облученский район должно приходиться 4-5 общепрофильных врачебных бригад.

Как рассказал «Газете.Ru» председатель независимого профсоюза работников скорой помощи «Фельдшер.ру», фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков, с нехваткой бригад и медперсонала в целом уже давно сталкивается не только Еврейская автономная область, но и все остальные регионы страны, включая Москву и Подмосковье.

«Бригад не хватает, потому что нарушены еще советские нормативы, когда полагалось на 10 тыс. жителей одна бригада скорой помощи. И с учетом двадцатиминутного доезда», — заявил Беляков.

По его словам, учитывая население и протяженность Облученского района ЕАО, там будет мало пяти врачебных бригад. После массового увольнения, по мнению медика, главврач будет формировать бригады из одного человека. «А один человек на бригаде, по большому счету, это убийца. Он не спасет больного, даже если он все знает, все умеет, критического больного он спасти не сможет», — констатировал глава профсоюза.