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Общество

Двух девочек нашли убитыми в Кызыле. Что известно о произошедшем

В Тыве задержали подозреваемого в убийстве двух девочек

В республике Тыва сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления — 23-летний уроженец Тес-Хемского района предположительно убил двух сестер, 9 и 14 лет. С его участием проводятся необходимые следственные действия. Мужчине, которого привлекают к уголовной ответственности по нескольким статьям УК РФ, грозит пожизненное лишение свободы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В столице республики Тыва — городе Кызыл — убиты две девочки. Сообщение о том, что сестер 9 и 14 лет обнаружили с множественными травмами у дома № 37/3 по улице Лопсанчапа, поступило в дежурную часть УМВД России около 5 часов утра (час ночи по московскому времени) воскресенья, 31 октября.

«9-летняя девочка скончалась на месте происшествия, 14-летняя – позднее в медицинском учреждении», — проинформировала пресс-служба МВД по республике Тыва.

В сообщении на сайте ведомства также указано, что по подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики, привлекающийся к уголовной ответственности по нескольким статьям УК РФ. С его участием проводятся необходимые следственные действия.

Следственными органами управления СКР по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в отношении малолетних).

«В настоящее время по уголовному делу проведены осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех фактических обстоятельств причинения смерти несовершеннолетним. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в релизе на сайте управления Следственного комитета по республике.

Смертная казнь или пожизненное заключение

Санкция статьи, в рамках которой возбудили дело после убийства двух девочек в Кызыле, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок от 1 года до 2 лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью (в РФ действует мораторий на применение высшей меры наказания – «Газета.Ru»).

Отметим, что 41% россиян полагают, что следует восстановить смертную казнь, «как это было в начале 1990 х годов» — до введения моратория. По оценкам граждан РФ, чаще всего к ней следует приговаривать за изнасилование детей, серийные убийства, терроризм и подготовку госпереворота, умышленное убийство и торговлю наркотиками.

«Самая главная, самая резкая и нетерпимая реакция — к преступлениям против несовершеннолетних. Это понятно, потому что затрагивает самые чувствительные моменты — отношение к детям. В социальном смысле это беспокойство о будущем, о воспроизводстве потомства. Забота о детях — это главный фокус и наиболее важная часть социальных отношений. Это безусловная ценность, поэтому и степень стремления к наказанию за совершение таких преступлений максимальна. Тем более, когда случаются такого рода преступления, естественно, реакция следует эмоциональная, мстительная», — пояснил социолог Лев Гудков.

По оценкам экспертов в области права, необходимо учитывать, что российские суды могут ошибаться при вынесении обвинительных приговоров. «У меня двоякое мнение на этот счет. С одной стороны, как человек, я считаю, что смертная казнь — это справедливое наказание для лиц, совершающих преступления против детей. С другой стороны, как юрист, зная работу следствия, а также то, что часто допускаются ошибки, в том числе при определении личности преступника, могу сказать, что это очень жесткая мера для тех, кого ошибочно признают виновным. И в данном случае уже нельзя будет повернуть решение вспять», — рассказала «Газете.Ru» юрист Дарья Ахтырко.

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