Shot выяснил подробности гибели двух девочек в Туве

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве, снимал комнату в доме их матери в столице республики Тувы Кызыле, сообщает Shot.

По информации источника, мать девочек воспитывала их одна, она работала по ночам в кафе и сдавала комнату постояльцу, 23-летнему уроженцу Тес-Хемского района.

Утром, когда женщина была на работе, у мужчины возник конфликт с детьми. Он разозлился и сбросил обеих девочек с балкона. Младшая скончалась на месте, старшая умерла позже в больнице.

Ранее в Следственном управлении СК РФ по Республике Тува сообщили, что девочки 9 и 14 лет были убиты в столице республики Кызыле. Детей с множественными травмами обнаружили возле дома № 37/3 по улице Лопсанчапа, одна из них скончалась на месте, другая позже, в больнице.

Мужчину задержали. Выяснилось, что ранее он уже был фигурантом двух уголовных дел.

До этого стало известно, что в Чите 15-летнего подростка арестовали по подозрению в убийстве 14-летней девочки. Преступление было совершено 14 октября в поселке Текстильщиков.