Блогер Миронова оценила извинения Эрмитажа из-за сломанного носа посетителя

В Эрмитаже охранник ударил посетителя, который искал QR-код, чтобы пройти в музей. О нападении заявила подруга мужчины — блогер Анастасия Миронова. Эрмитаж принес извинения в соцсетях и объяснил действия сотрудника «нервозностью» из-за пандемии. Потерпевшие обратились в полицию и намерены привлечь агрессора к уголовной ответственности.

Первый день работы QR-кодов в Санкт-Петербурге успел обернуться скандалом: в Эрмитаже охранник разбил нос мужчине на входе в музей.

Об инциденте сообщила блогер и фитнес-тренер Анастасия Миронова в Instagram. Девушка рассказала, что она с сопровождавшим ее молодым человеком стояла у выхода из Эрмитажа и искала сообщение с QR-кодом на почте, чтобы пройти в музей.

«Я сейчас нахожусь в главном штабе Эрмитажа, и сотрудник главного штаба сломал нос человеку, с которым я была. Это вообще нормально?», — говорит она в Stories. Позже девушка пояснила, что они укрылись от холода за дверью и уже собирались выходить, когда охранник ударил парня по лицу.

Миронова сообщила, что они вызвали полицию. В Instagram она назвала сотрудников музея «максимальными зверями». «Человек захлебывается кровью, а ему говорят покинуть здание. В барах безопаснее, чем в музее», — написала блогер. И добавила, что они собирались купить билеты в момент удара — и вели себя цивилизованно.

Позже девушка выложила комментарии к ее сообщениям, где другие пользователи тоже жаловались на «отвратительное отношение» охраны Эрмитажа к посетителям. «Все зафиксировано. Счет от страховой и за химчистку направим Михаилу Борисовичу [Пиотровскому]», — написала Миронова. Она подчеркнула, что будет добиваться хотя бы административного ареста для охранника.

РБК сообщает, что пострадавший — 27-летний Николай Никитин, врачи зафиксировали у него закрытый многооскольчатый перелом носа. По информации Telegram-канала Readovka, молодой человек — сын генерального директора группы компаний «Евросиб» Дмитрия Никитина.

После того, как история получила огласку, в соцсетях Эрмитажа появились посты с извинениями пострадавшим и всем свидетелям случившегося. В музее сообщили, что Никитин хотел нарушить установленные в музее правила маршрутизации посетителей — войти через выход. Из-за этого и произошел конфликт с сотрудником.

«Сотрудник, совершивший проступок, полностью признает свою вину и раскаивается за свои излишне эмоциональные действия. Он объясняет это общим состоянием нервозности, связанным с пандемией и ее влиянием на жизнь, в том числе — с новым режимом работы музея», — заявили в Эрмитаже. В пресс-службе музея подчеркнули, что ударивший парня мужчина не занимается приемом посетителей и не является сотрудником службы музейной безопасности.

Миронова также прокомментировала извинения от Эрмитажа. «Так это сотрудник или не сотрудник? Излишне эмоционально — это сломать нос? Это уголовная ответственность. Мы никого не провоцировали, у нас были билеты, мы не пытались проникнуть в музей бесплатно или с кем-то конфликтовать», — написала она в Instagram.

В беседе с «Газетой.Ru» блогер рассказала, что они подали заявление в полицию, а представители музея с ней не связывались после огласки инцидента. «Нам не аргументировали действия охранника. Сказали «это не наш сотрудник». Но у него бейдж Эрмитажа и он беспрепятственно прошел через выход внутрь и закрылся в кабинете. Потом он вдруг стал сотрудником, и его отправили извиниться», — заявила девушка.