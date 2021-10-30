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Гинцбург заявил, что привитые заболевают Covid-19 из-за «дельта»-штамма

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Центр «Вектор»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, почему вакцинированные от Covid-19 могут заразиться коронавирусом. Об этом он сообщил РИА «Новости».

По его словам, вакцинированные заражаются, потому что при «дельта»-штамме клетки памяти не успевают сработать. Гинцбург объяснил, что новый штамм изменил характер взаимодействия с клетками и находится внутри них, поэтому вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител.

Ученый сообщил, что через 6-8 месяцев у людей снижается количество антител, но сохраняются клетки памяти. Эти клетки начинают вырабатывать антитела лишь на 2-4-й день после заражения, что, по его словам, уже поздно.

Гинцбург напомнил, что для сохранения нужного количества антител нужно ревакцинироваться раз в шесть месяцев.

Ранее Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» эффективно защищает от всех существующих штаммов коронавируса.

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