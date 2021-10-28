Сознавшийся в убийстве экс-банкира Яхонтова совершил суицид в белорусском СИЗО

27 октября в Белоруссии задержали россиянина Андрея Скрипкина. В Москве его заочно арестовали в среду по обвинению в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи. Скрипкину грозило пожизненное лишение свободы. Утром 28 октября — в день, когда его должны были направить в Россию, — стало известно о том, что он совершил самоубийство в СИЗО. Сообщается также, что задержанный успел дать признательные показания. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Андрей Скрипкин, признавшийся в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи на западе Москвы, покончил с собой в белорусском СИЗО. Об этом в четверг утром, 28 октября, сообщила «Общественная служба новостей» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Белоруссии.

Предварительной причиной смерти называется асфиксия. Скрипкина задержали в Белоруссии в среду, 27 октября, – туда он уехал вскоре после того, как совершил убийство.

«На допросе у белорусского следователя Скрипкин дал признательные показания. По его словам, убийство не было спланировано и произошло спонтанно», — передает «Интерфакс».

По сведениям СМИ, Скрипкин пришел домой к Яхонтову «просто поговорить», однако между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого экс-банкир, его жена и сын были убиты.

28 октября Скрипкина должны были направить в Россию, где его обвиняют в убийстве двух и более лиц, а также в убийстве малолетнего. Накануне он был заочно арестован. Ему грозило пожизненное лишение свободы.

Посольство РФ в Белоруссии собирает информацию о суициде Андрея Скрипкина, передает РИА «Новости». «Ситуация и информация о ней развивалась стремительно. Консульский отдел ее проверяет. Мы сами ждем официальный комментарий белорусских правоохранительных органов», — указали в дипмиссии.

Что известно об убийстве семьи банкира

Бывшего директора московского филиала «Смоленского банка» Михаила Яхонтова вместе с женой и маленьким сыном нашли убитыми в их элитной квартире на Мосфильмовской улице в столице. СК возбудил уголовное дело, в качестве одного из мотивов рассматривается «финансовая версия».

По предварительным данным, причиной смерти Яхонтова и его супруги Антонины Носаревой стали ножевые ранения. У их сына Глеба оказалась сломана шея.

Яхонтова в 2019 году осудили за растрату и преднамеренное банкротство банка, недавно он освободился. У экс-банкира было 8,5 млрд рублей долгов.

Суд над Яхонтовым

В 2016 году Михаил Яхонтов вместе с другими топ-менеджерами «Смоленского банка» был привлечен к уголовной ответственности по делу об особо крупной растрате и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ст. 196 УК РФ). Банкиры обвинялись в том, что незадолго до краха банка вывели из головного офиса через столичный филиал на счета подконтрольных иностранных компаний более 600 млн руб.

По делу проходили владелец «Смоленского банка» Павел Шитов, заместители управляющего московским филиалом Михаил Яхонтов и Роман Щербаков, а также начальник юридического департамента Тимур Акберов. Параллельно расследовалось еще одно дело о хищениях в банке, по нему был осужден бывший предправления кредитного учреждения Анатолий Данилов.

Согласно материалам дела, узнав заранее о предстоящем отзыве Центробанком лицензии у «Смоленского банка» (кредитное учреждение лишилось ее 13 декабря 2013 года, а 4 февраля 2014-го банк был признан банкротом), его руководство приостановило обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические сбои. На самом же деле в это время через московский филиал банка фигуранты дела активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В общей сложности на момент краха Смоленский банк остался должен кредиторам более 19 млрд руб., пишет «Коммерсантъ».

Приговор по делу, в котором фигурировал Михаил Яхонтов, был вынесен 5 марта 2019 года. Банкиру было назначено шесть лет колонии общего режима. Недавно он освободился — время, проведенное финансистом под арестом, было зачтено в срок наказания по формуле «день в СИЗО — полтора дня в колонии».

Агентство по страхованию вкладов в суде добилось решения о солидарном взыскании с фигурантов дела более 8 млрд руб., которые банк задолжал клиентам. Поэтому среди основных версий убийства рассматривается и связанная с прежней профессиональной деятельностью Яхонтова — нельзя исключать, что преступление может быть как-то связано с какими-то долгами банка.