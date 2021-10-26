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Общество

«У родителей ножевые, у ребенка сломана шея». Что известно об убийстве на Мосфильмовской

У убитого в Москве бывшего банкира Яхонтова было 8,5 млрд рублей долгов

Бывшего директора московского филиала «Смоленского банка» Михаила Яхонтова вместе с женой и маленьким сыном нашли убитыми в их элитной квартире на Мосфильмовской улице в столице. СК возбудил уголовное дело, в качестве одного из мотивов рассматривается «финансовая версия». Яхонтова в 2016 году осудили за преднамеренное банкротство банка, недавно он освободился. У экс-банкира было 8,5 млрд рублей долгов.

Днем 26 октября в одной из квартир элитного жилого комплекса на ул. Мосфильмовской в Москве нашли убитую семью. Как сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета, на телах мужчины, женщины и ребенка были признаки насильственной смерти.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет,

что убитый мужчина — 57-летний бывший топ-менеджер обанкротившегося «Смоленского банка» Михаил Яхонтов, рядом с ним нашли тела его 39-летней жены и восьмилетнего сына.

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Михаил Яхонтов

Михаил Яхонтов

«Смоленский банк»/YouTube

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Собеседник агентства рассказал, что сейчас следователи устанавливают мотивы случившегося. «Рассматривается несколько версий, в их числе финансовая», — добавил источник. На месте преступления работают криминалисты.

Как пишет Mash, семья Яхонтова не выходила на связь с воскресенья. Тело экс-банкира было в коридоре, трупы его жены и ребенка — в одной из комнат. По предварительной версии, родителей зарезали, а ребенку сломали шею.

Baza сообщает, что близкие забили тревогу после нескольких дней молчания Яхонтовых, квартиру погибших они открыли с помощью ключей, взятых у домработницы. По информации издания, голова бывшего топ-менеджера была накрыта подушкой.

Telegram-канал «112» пишет, что убитых нашла старшая дочь Яхонтова. Она звонила отцу с воскресенья, но он не брал трубку. Во вторник она приехала вместе с парнем в квартиру в ЖК «Воробьевы горы» и открыла дверь ключом, взятым у домработницы. В коридоре она увидела лежащее на животе тело отца с перерезанным горлом и накрытой подушкой головой. В одной из комнат находились тела жены и сына, они были задушены.

Яхонтов был управляющим московского филиала «Смоленского банка». В 2016 году кредитное учреждение обанкротилось, полиция завела уголовное дело против троих руководителей столичного офиса, среди которых был и Яхонтов. Их обвиняли в незаконном выводе средств незадолго до краха банка на счета подконтрольных иностранных компаний. Были заведены уголовные дела по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата) и ст. 196 УК (преднамеренное банкротство). Всего банк должен был своим кредиторам более 19 млрд руб.

Не посадили тогда только непосредственного главу банка Павла Шитова: он успел скрыться за границей и сейчас находится в международном розыске. По некоторым данным, Шитов проживает на Украине, где занимается криптовалютными проектами бизнесмена Игоря Коломойского.

Непосредственно Яхонтова обвиняли в преднамеренном банкротстве. Его осудили на шесть лет заключения, однако с учетом проведенного времени в СИЗО срок был меньше и недавно он вышел на свободу. У бывшего банкира было 8,5 млрд руб. долгов (в том числе более 2 млрд руб. по гражданскому иску вкладчиков «Смоленского банка»), он объявил себя банкротом.

Жена Яхонтова — Антонина Носырева занималась в Москве предпринимательством. Ей принадлежал бизнес в автомобильной сфере, сфере аренды и управления нежилым и недвижимым имуществом.

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