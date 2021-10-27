Поздняков заявил, что не станет компенсировать убытки ресторанной сети «Тануки»

Представители сети ресторанов «Тануки» подали два заявления на основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова, который призывал своих сторонников делать фейковые заказы еды в отместку за рекламу с темнокожими моделями и ЛГБТ-символикой. «Тануки» потребовали 158 тыс. рублей за убытки, а также призвали органы проверить людей, отправлявших деньги активисту, на причастность к экстремизму. Сам Поздняков не согласен с обвинениями. Юрист тем временем рассказал «Газете.Ru», какой исход могут получить эти иски.

От сети ресторанов японской кухни в прокуратуру Нижнего Новгорода и суд поступило два заявления на Позднякова: с требованием компенсировать убытки от фейковых заказов, а также проверить людей, которые отправляли деньги основателю «Мужского государства».

«После того как признали «Мужское государство» экстремистской организацией, логично, что все финансирование, которое идет в поддержку групп, каких-либо постов, — это все финансирует экстремистскую деятельность. Поэтому мы подали заявление на проверку потоков финансов, чтобы заблокировать доступ к данным платежам», — сообщил РБК директор по маркетингу «Тануки» Станислав Колосков.

Представители сети ресторанов уже подавали в суд на Позднякова за травлю в интернете — после рекламы с темнокожими моделями и ЛГБТ-символикой сторонники стали слать угрозы Колоскову. Компания отказалась извиняться за содержание рекламных публикаций и удалять их, чего требовали в «Мужском государстве».

Поздняков же призвал своих сторонников «наказать» сеть ресторанов и делать фейковые заказы. Теперь «Тануки» требует 158 тыс. рублей – именно столько недосчитались в ресторанах Нижнем Новгороде из-за фейковых заказов.

Однако Поздняков выплачивать компенсацию не планирует. «Даже если иск удовлетворят, я все равно не дам ни копейки. У меня нет денег. Я нигде не работаю. У меня нет ни одной недвижимости, оформленной на меня. На банковских счетах тоже пусто», – сказал он «Газете.Ru».

Основатель «МГ» подчеркнул, что не оформлял заказов в сети ресторанов в Нижнем Новгороде – городе, прокуратура которого занимается исками от «Тануки».

«Я делал заказы в Москве, Воронеже, Уфе и Самаре, но не в Нижнем Новгороде. Я просил, чтобы мне заказы привез темнокожий человек, как в рекламе. Они отказались выполнить мое требование, поэтому я не забирал их. Я, как человек толерантный, хотел поддержать таких курьеров. «Тануки» свои заказы, которые не забрали их же клиенты (по самым разным причинам), хотят теперь приписать мне», – пояснил он.

Преследования по второму иску он не опасается, так как подписчики спонсировали его ресурсы, не связанные с «Мужским государством».

«Донаты беру я, мой канал, а не «Мужское государство». Его вообще, насколько я знаю, уже не существует. Человек, который им управлял, сделал ребрендинг», – уточнил Поздняков.

Он не понимает, почему иски предъявляются к нему, если он уже давно не имеет отношения к «МГ».

«Я не знаю, почему иски идут ко мне. Видимо потому, что я когда-то создал «МГ». Мне все равно, что товарищ Орлов (Александр Орлов — президент холдинга Bulldozer Group, владелец сети ресторанов «Тануки» и «Ерш» — «Газета.Ru») исполняет. Он надолго окажется за решеткой, и я сделаю это играючи, после чего мои позиции очень сильно укрепятся в правовой среде», – выразил мнение Поздняков.

Свои позиции он сдавать не собирается. «Я приложу максимум усилий, чтобы засудить его по ч. 4 ст. 174 «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» и ч. 2. ст. 199 УК РФ за «Уклонение от уплаты налогов», – резюмировал Поздняков.

Юрист Максим Калинин полагает, что экстремистами участников сообщества не признают, а вот Позднякову возместить ущерб, скорее всего, придется.

«Люди, которые направляли финансовые средства «Мужскому государству» до признания организации экстремистской, не будут подлежать никакой ответственности, в том числе уголовной», – сказал он «Газете.Ru».

Тем же, кто донатил «МГ» уже после решения суда, может грозить ответственность по статье 282 УК РФ, уточнил Калинин. Но найти нарушителей будет сложно.

«Здесь очень важны временные рамки. Только юридически неграмотный человек, перечислявший деньги «Мужскому государству», признается в этом после решения об экстремизме. Если он придет в суд с адвокатом или подготовится, он скажет, что направлял деньги не организации, а конкретному человеку», – пояснил Калинин.

Самого же Позднякова вероятно всего обяжут выплатить компенсацию «Тануки».

«Однозначно ему придется выплачивать ту сумму иска, которая к нему заявлена, либо сумму на усмотрение суда, какие бы ходы он сейчас не предпринимал – у нас такая правовая система. И даже если он не будет находиться в России, от ответственности Позднякову не уйти при таком резонансе дела», – заключил Калинин.

«Мужское государство» признано экстремистской организацией по решению Нижегородского областного суда 18 октября. Движение запрещено в России.

Его основатель Владислав Поздняков на заседание суда не явился: он покинул страну и ранее заявлял, что не имеет отношения к деятельности организации и не собирается возвращаться в РФ, а также сотрудничать с Нижегородской прокуратурой. Его адвокат подал апелляцию 26 октября.