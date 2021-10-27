В Госдуме предложили устанавливать отдельные контейнеры для использованных масок

В больницах использованные маски утилизируют специальные компании, но если люди выбрасывают средства индивидуальной защиты в обычные урны, они не подвергаются обеззараживанию и распространяют инфекцию. В Госдуме предлагают установить на улицах специальные контейнеры для сбора масок — чтобы правильно их утилизировать.

Ежедневно в России выбрасывают 12 млн использованных масок, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов на заседании в среду, 27 октября.

«У нас есть один подход к тем маскам, которые образуются в периметре медучреждений, – есть порядок обращения с ними. Если вы вышли из поликлиники и выбросили маску в урну на ее территории, за ней приедет специальная организация, у которой есть мощности по обезвреживанию и утилизации опасных медицинских отходов. Но, если вы вышли за калитку поликлиники и там выбросили маску, то за этой маской приедет обычная компания, которая занимается вывозом твердых коммунальных отходов», — позже рассказал депутат «Газете.Ru».

В связи с этим, заявил он, возникает резонный вопрос – чем отличается маска, выброшенная на территории медучреждения, от маски, которую выкинули за ее пределами?

«Ответ: ничем. Она менее опасной не становится. Она точно так же может быть инфицированной», — пояснил Бурматов.

По словам парламентария, маски сегодня – самый массовый вид медицинских отходов и для них нужно создать точки сбора.

«Устанавливают же, например, контейнеры для батареек. Маска, помимо того, что может представлять собой опасность с точки с зрения того, что кто-то заболеет, это еще и нетканый материал, который разлагается десятилетиями», — добавил он.

Похожей позиции придерживается и зампредседателя думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

«Я думаю, вполне возможно установить специальные контейнеры для масок, чтобы люди могли туда сбрасывать эти отходы, и государство или соответствующие операторы централизованно эти отходы утилизировали как положено», — сказал он.

Маски, которые используют россияне, «оказываются в мусорных баках и никаким образом не обеззараживаются», отметил он.

«Эти медицинские изделия должны утилизироваться в соответствии с правилами, но, к большому сожалению, пока таких условий, мощностей в России не создано», — резюмировал депутат.

На использованных масках могут оставаться частицы вируса, объяснил вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Бутенко.

«После поездки в транспорте или рабочего дня, например, на маске могут оставаться опасные частицы. Кроме того, от дыхания маска становится влажной, а это благоприятная среда для бактерий. Это представляет опасность», — сказал он «Газете.Ru».

Оказавшись в мусорном ведре или хуже того — выброшенной на дороге — инфицированная маска не теряет своей опасности: животные могут разнести вирус, добавил вирусолог.

Однако проблема утилизации медицинских отходов касается не только масок, подчеркнул Владимир Бурматов. Сегодня в обычном мусоре оказываются и использованные шприцы, и просроченные сильнодействующие рецептурные препараты.

«Речь о том, что у нас бардак с медицинскими отходами, которые являются медицинскими, а законодательство признает их твердыми коммунальными, если они образованы вне границ медучреждений», — пояснил он.

За их утилизацию, по словам парламентария, совместно отвечают Минприроды, Минздрав и Роспотребнадзор и другие ведомства. «Сегодня на заседании я поднял эту тему перед коллегами из Минприроды – раз уж коммунальные отходы в их ведении, пусть предложат пути решения проблемы», — заключил Бурматов.