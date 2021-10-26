Экс-замглавы ФМС предложил построить для мигрантов отдельные кварталы

Жители новомосковского поселения Сосенское пожаловались на пристающих к женщинам и мусорящих на улицах мигрантов. Местные даже организовали народную дружину — активисты встречают женщин возле метро и провожают до дома. С аналогичной проблемой столкнулись жители других столичных районов. Причина такого поведения приезжих кроется в их низкой интеграции в российское общество, считает экс-замглавы ФМС Вячеслав Поставнин.

«По одному не гуляем»

Полицейские рейды провели в новомосковском поселении Сосенское — правоохранители останавливали машины, искали мигрантов на улице для проверки документов. Подобные меры были приняты после того, как местные жители пожаловались в соцсетях на агрессивное поведение со стороны приезжих, рассказала «Газете.Ru» местная жительница Светлана.

«Главная проблема — это постоянные массовые драки во дворах, приставание к девушкам. Ведут себя нагло — видимо, из-за того, что ходят группами. Лес напротив жилых кварталов загажен — по одному там не гуляем, поскольку опасно! Постоянно ходят по подъездам и дергают ручки квартир.

Сегодня был рейд со стороны полиции, хоть немного лед тронулся», — отметила женщина.

Поселение находится вблизи рынка «Фудсити» — большинство работников снимают квартиры в этом районе. Также рядом с метро находится остановка автобуса, который следует до Многофункционального миграционного центра города Москвы.

«Мигрантов, по ощущениям, больше, чем местных жителей. Они, к сожалению, не интегрированы в общество, абсолютно не ассимилируются, а живут в своей культуре, общине и только так взаимодействуют. Если выделять особые вещи, лично у меня супруга боится выходить вечером на улицу — мы всегда ходим либо вдвоем, либо она остается дома», — отметил житель Сосенского Алексей.

Чтобы обезопасить женщин, инициативная группа организовала патрулирование от станции метро Прокшино до разных уголков поселения, уточнила Светлана.

«Навязчивые таксисты и работники рынков»

В Москве есть еще несколько районов, жители которых жалуются на мигрантов. Так, Кристина, проживающая в Чертаново Южное, рассказала о скоплении пьяных и агрессивных мужчин у метро Аннино.

«Их там стоит человек 50-60 каждый вечер. В основном таксисты, но очень навязчивые. Там же МКАД, и они развозят тех, кто едет дальше в область. После рабочего дня или в выходные они ходят в нетрезвом состоянии, по ночам кричат и ругаются.

На детских площадках тоже не погуляешь, там их дети с мамашами, которые тоже ругаются, если не разрешаешь игрушки брать. Мне вот супруг даже баллончик перцовый купил, чтобы в случае чего отбиться — он не всегда может меня встречать», — пояснила девушка.

Такое количество мигрантов в Чертаново Южном не случайно — в районе довольно низкие цены на съем жилья, много строек и возможностей подработать.

«Мы даже обращались к местной администрации, чтобы им запретили здесь селиться. Но глава нам сказал, что по закону так нельзя. Вроде есть инициативная группа, они все бегают договариваются, чтобы полицейских больше поставили, чтобы не разрешали им в одном месте скапливаться, но пока ждем результата», — отметила Кристина.

Район Кузьминки уже на протяжении 10 лет испытывает наплыв приезжих. На его территории рядом находятся две крупные торговые точки ТК «Садовод» и ТЯК «Москва», пояснила местная жительница Ольга.

«Основная проблема, что они поздно вечером ходят большими группами, когда возвращаются с работы. Женщины объективно боятся, потому что они идут позади и разговаривают на своем языке, непонятно — обсуждают тебя или о своем чем-то. Но внутри все сжимается, честно говоря. Но что-то сделать или выселить их мы не можем, да и бороться устали», — рассказала женщина.

Несколько лет назад жители просили переселить часть мигрантов, однако им отказали. Вместе с тем полиция пошла им на встречу и усилила патрулирование.

«Мы, коренные жители района, привыкли, потому что «Садовод» — достаточно старый рынок. Приезжие были всегда. Молоденькие девушки и новенькие — да, чувствуют себя дискомфортно. В целом они не сильно мешают, только эти разговоры, мусор, редкие случаи, когда могли ограбить», — заключила она.

«Для мигрантов нужно строить отдельные районы»

Улучшить ситуацию в Сосенском и других районах столицы поможет увеличение числа сотрудников правоохранительных органов, заявил глава Московского профсоюза полиции, капитан полиции в отставке Михаил Пашкин.

«История с мигрантами, в которой оказались жители Сосенского, объяснима — члены профсоюза полиции из Коммунарки рассказывали, что для обеспечения безопасности на улицах района критически не хватает сотрудников. На данный момент в том районе должно быть порядка 44 сотрудников ППС, а в реальности всего 11-12.

С таким раскладом неудивительно, что люди создают народные дружины — у них выбора не остается. А принимать людей, которые не знают ни культуры, ни языка, сложно», — сказал он «Газете.Ru»

По словам руководителя Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов, экс-замдиректора Федеральной миграционной службы (ФМС) России Вячеслава Поставнина, недовольство поведением мигрантов усилилось из-за их отказа интегрироваться в общество.

«Стоит понимать, что когда в численном количестве мигранты превалируют, то они начинают вести себя как привыкли, потому что кругом соотечественники — они чувствуют себя в своей среде», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

Дело в том, что по приезде с мигрантами не ведется работа, а для того, чтобы чувствовать себя комфортно, они стараются держаться вместе.

«Эта логистика изначально не была продумана, и мы получили тот негатив от россиян, который был ожидаем. С мигрантами никто не работает. Нельзя допускать их концентрации в одном месте. Нужно строить отдельные общежития, районы с инфраструктурой и организовать транспорт до места работы и метро», — добавил Поставнин.

Кроме того, экс-замглавы ФМС предложил создать специализированные полицейские подразделения, которые будут следить за приезжими изнутри, объяснять им законы и нормы поведения.

«То есть нужен целый комплекс мер для комфортного сосуществования россиян и мигрантов. Быстрой панацеи от этой проблемы нет, к сожалению», — заключил эксперт.