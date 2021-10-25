Ответственным за взрыв газа в Набережных Челнах грозит до шести лет лишения свободы

Из-под завалов жилого дома в Набережных Челнах, где в понедельник вечером произошел взрыв, извлекли троих пострадавших. Среди них двое детей и пенсионер, в квартире которого предположительно и случилась утечка газа. Разрушены несколько квартир на двух верхних этажах. О помощи спасателей также просит женщина, которую пока не достали. СК возбудил уголовное дело, проверку проводит и прокуратура.

Взрыв разрушил несколько квартир на двух этажах жилого дома в Набережных Челнах в Татарстане. В результате ЧП есть пострадавшие, точное число которых пока уточняется. Об этом в понедельник вечером, 25 октября, сообщает ТАСС.

«В жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Разрушено несколько квартир на двух этажах», — рассказали агентству в экстренных службах города.

Что произошло

Первая информация о произошедшем поступила в 17:30 мск. Уточняется, что взрыв произошел в панельной пятиэтажке в доме №48/21 в Новом городе. По предварительным данным, под завалами находились несколько человек.

Как сообщили спасатели, они живы, с ними установили связь.

ЧП случилось в одной из квартир дома. По предварительным данным, разрушены шесть квартир на двух последних этажах. На месте происшествия работают представители всех оперативных служб, в том числе кинологические расчеты — в общей сложности более 90 человек и 35 единиц техники.

В МЧС позднее указали, что произошел взрыв газовоздушной смеси, повреждены перекрытия между двумя этажами. Эпицентр взрыва устанавливается. «По предварительным данным, в квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси. Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами», — проинформировали в ведомстве.

В беседе с «Газетой.Ru» одна из жительниц этого дома Гузель Хамидуллина уточнила, что взорвались квартиры в 11-м подъезде. «Думала, война началась. Там собрался народ, люди все обеспокоены. Раненых ищут, возможно, есть люди под обломками. Мы находимся дома. Надеемся на минимальное количество жертв. Паника есть, все плачут и в большом шоке», — поделилась собеседница издания.

В свою очередь, другой житель дома рассказал Telegram-каналу Life Shot, что взрыв произошел на кухне его соседа — дедушки, который проживал в квартире один. После произошедшего люди кричали ему в квартиру, но ответа не последовало. В ней целиком обрушилась бетонная стена, добавил мужчина.

Бетонные конструкции и стекла от разбитых окон в результате взрыва газа разлетелись на несколько десятков метров, повреждены неподалеку стоящие машины. «В данный момент ими устлана почти вся улица. Повреждены несколько припаркованных возле дома машин», — сообщили в оперативных службах города.

Кто пострадал

Как рассказали в МЧС, из дома эвакуированы 32 человека. Для вызволения людей используют гидравлический инструмент.

«В готовность приведены аэромобильные группировки ГУ МЧС России по Республике Татарстан и Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России», — добавили представители ведомства.

По последним данным, пострадали четыре человека. В их числе двое детей 2004 и 2010 годов рождения. Состояние младшего врачи оценивают как средней степени тяжести.

Кроме того, под завалами дома остается женщина, которая просит о помощи из квартиры на четвертом этаже. 70-летнего Владимира Рочева, в квартире которого предположительно и произошел взрыв, достали живым из-под завалов. Он ничего не может пояснить. Сообщается, что пенсионер страдает алкоголизмом и состоял на учете в наркодиспансере.

Что могло стать причиной

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

«Следователи проводят осмотр места происшествия. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в релизе СК России.

В случае причинения тяжкого вреда здоровью либо смерти человека санкция этой статьи Уголовного кодекса предусматривает до шести лет лишения свободы для ответственных лиц.

«Месяц назад в доме, где взорвался газ и разворотило восемь квартир, проводили техобслуживание газовой системы», — пишет, в свою очередь, Telegram-канал Readovka.

Издание приводит слова очевидца ЧП взрыва, проживающего в соседнем доме. Он рассказал, что в сентябре на газовом оборудовании в пострадавшем доме проводили технические работы, в частности, меняли устаревшие коммуникации. Мужчина считает, что это могло стать причиной случившегося.

Известно, что дом обслуживает ООО «ЖЭУ-48», входящее в ООО «ЖЭУ «Камстройсервис».

Кроме того, прокуратура Татарстана организовала проверку информации о произошедшем. На место происшествия выехал и.о. прокурора города Айдар Галиев.

«Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования. По итогам проверки будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в релизе ведомства.