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Общество

«Тельман Исмаилов не будет экстрадирован в Россию»

Черногория предоставила убежище экс-владельцу Черкизовского рынка Исмаилову

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Тельман Исмаилов

Тельман Исмаилов

Zak Hussein/Reuters
До последнего времени предприниматель Тельман Исмаилов находился в изоляторе, ожидая заседания суда Подгорицы, на котором рассматривалось его прошение о политическом убежище. Вопрос был решен положительно для бизнесмена. В России он заочно арестован по обвинению в организации убийства двух человек. Как указала его адвокат Марина Русакова, «никакой экстрадиции в Россию теперь не будет». Подробнее о материалах уголовных дел, в которых фигурирует бывший владелец Черкизовского рынка — в материале «Газеты.Ru».

Экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории. Об этом в пятницу, 22 октября, пишет издание Vijesti со ссылкой на адвоката бизнесмена, выдачи которого требует Россия.

«Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмаилов выпущен из экстрадиционного изолятора, так как получил убежище в Черногории. Это подтвердил его адвокат Милош Вуксанович», — отмечается в публикации.

Россия ранее сделала запрос Черногории об экстрадиции Исмаилова. В нашей стране он заочно арестован по обвинению в организации убийства двух человек. Предприниматель находился в изоляторе, ожидая заседания суда Подгорицы, на котором рассматривалось его прошение о политическом убежище.

Исмаилов был задержан правоохранительными органами Черногории 1 октября по ордеру, выданному Россией. Причем – уже после того, как он подал прошение о предоставлении ему политического убежища.

«Он был как раз задержан, когда было подано заявление о политическом убежище, именно на этом основании местные адвокаты обжаловали решение об аресте, считая его незаконным и необоснованным», — пояснила в беседе с РИА «Новости» адвокат бывшего владельца Черкизовского рынка Марина Русакова.

«Он на свободе. Никакой экстрадиции в Россию теперь не будет, она просто невозможна в связи с получением политического убежище в Черногории», — отметила Русакова.

Что известно об уголовном деле

В Следственном комитете России расследуют дело, в рамках которого Исмаилов является обвиняемым в организации убийства двух предпринимателей и совершении ряда других преступлений.

Речь идет, в частности, о событиях мая 2016 года, когда на Новорижском шоссе в Подмосковье были расстреляны владелец торговых комплексов Владимир Савкин и учредитель «Люблино моторс» Юрий Брилев. Как писал «Коммерсантъ», Савкин был недоволен тем, что брат Тельмана Исмаилова — Рафик — не хотел возвращать ему $5,5 млн за купленный торговый центр. Утверждается, что Тельман Исмаилов якобы поручил человеку по имени Мехман Керимов «решить» этот вопрос.

Тельман Исмаилов и его брат Вагиф находились в розыске. Рафика Исмаилова, а также Мехмана Керимова задержали в ноябре 2016 года.

В феврале 2020-го Рафика Исмаилова приговорили к 17 годам заключения. Кроме того, в 2019 году в отношении Тельмана Исмаилова в Швейцарии возбудили уголовное дело по трем статьям.

Инцидент с Авраамом Руссо

В мае 2021-го Пресненский суд Москвы вынес приговор по делу о похищении исполнителя Авраама Руссо. По версии следствия, в 2004 году по заказу Тельмана Исмаилова его племянник вместе со своими подручными вывезли певца за город, чтобы заставить заключить устное соглашение о сотрудничестве с «авторитетным» бизнесменом. Известный в прошлом эстрадный исполнитель Авраам Руссо в начале карьеры пользовался покровительством Тельмана Исмаилова, однако затем захотел заниматься своей карьерой без помощи бизнесмена.

Как говорится в материалах уголовного дела, предприниматель решил проучить певца. Исмаилов поручил осуществление идеи своему племяннику Зауру Марданову, а тот взял в помощники Владимира Гусакова и Эльяра Дамирова.

Первый процесс по делу завершился в конце 2019 года. Тогда суд посчитал возможным применить примечание к ст. 126 УК РФ, которое позволяет освободить похитителей человека от наказания, если они отпустили пленника добровольно. Прокуратура тогда опротестовала решение и дело направили на новое рассмотрение. Теперь же истек срок давности по данному эпизоду — двоих виновных приговорили к пяти и шести годам лишения свободы соответственно, но освободили от наказания.

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