Черногорские власти задержали Исмаилова после подачи прошения о политическом убежище

Бывший директор Черкизовского рынка Тельман Исмаилов был задержан правоохранительными органами Черногории после того, как подал прошение о предоставлении ему политического убежища. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката бизнесмена Марину Русакову.

«Он был как раз задержан, когда было подано заявление о политическом убежище, именно на этом основании местные адвокаты обжаловали сегодняшнее решение [об аресте], считая его незаконным и необоснованным», — рассказала она.

Защитница также добавила, что несмотря на арест предпринимателя, суд Подгорицы рассмотрит прошение о предоставлении убежища.

О задержании экс-директора Черкизовского рынка стало известно вечером 1 октября. По предварительной информации, он обвиняется в организации убийства двух предпринимателей. Обвинение Исмаилову было предъявлено 11 ноября 2017 года, розыск азербайджанского бизнесмена велся по линии Интерпола.

При этом в посольстве России в Черногории сообщили, что они не располагают официальной информацией о задержании бизнесмена.

Ранее, 2 октября, глава комитета парламента по безопасности и обороне Черногории Милан Кнежевич заявил о необходимости расследовать связи Исмаилова с бывшими властями и президентом страны Мило Джукановича. Позднее адвокат бизнесмена сообщила, что он будет оставаться под стражей до тех пор, пока черногорские власти не примут решение о его выдаче России.