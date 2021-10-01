Экс-директор Черкизовского рынка Исмаилов задержан в Черногории по ордеру России

Вечером 1 октября СМИ сообщили о задержании Тельмана Исмаилова в Черногории. Предприниматель находился в розыске. По предварительным данным, его задержали по ордеру, выданному Россией. Исмаилова обвиняют в организации убийства двух человек.

Экс-директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в Черногории. Об этом в пятницу вечером, 1 октября, сообщило издание Vijesti со ссылкой на полицию.

«Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмаилов задержан в Подгорице по ордеру на розыск, который выдала Россия», — говорится в сообщении.

В посольстве РФ пока не располагают официальной информацией о задержании предпринимателя, передает «Интерфакс». Представители защиты Исмаилова также на данный момент не смогли подтвердить его задержание.

«Пока у нас нет достоверных данных», — цитирует РИА «Новости» адвоката Марину Русакову.

Исмаилов известен как владелец Черкизовского рынка в 1990–2010 годах и руководитель группы АСТ. Он является гражданином Азербайджана и Черногории.

В чем обвиняют Исмаилова

В Следственном комитете России расследуют дело по обвинению экс-директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в организации убийства двух предпринимателей и ряде других преступлений, сообщила РИА «Новости» официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Портал ДАН писал, что речь идет о преступлении, совершенном в мае 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье, когда были расстреляны владелец торговых комплексов Владимир Савкин и учредитель «Люблино моторс» Юрий Брилев. Как писал Коммерсантъ, Савкин был недоволен тем, что брат Тельмана Исмаилова Рафик не хотел возвращать ему 5,5 миллиона долларов за купленный торговый центр. Тогда Тельман Исмаилов поручил человеку по имени Мехман Керимов решить этот вопрос.

По состоянию на октябрь 2019 года Тельман Исмаилов и его брат Вагиф находились в розыске. Рафика Исмаилова, а также Мехмана Керимова задержали в ноябре 2016 года.

В феврале 2020 года Рафика Исмаилова приговорили к 17 годам заключения.

Кроме того, в 2019 году в отношении Исмаилова в Швейцарии возбудили уголовное дело по трем статьям.

Старая песня Руссо

В мае 2021 года Пресненский суд Москвы вынес приговор по делу о похищении исполнителя Авраама Руссо. По версии следствия, в 2004 году по заказу Тельмана Исмаилова его племянник вместе со своими подручными вывезли певца за город, чтобы заставить заключить устное соглашение о сотрудничестве с «авторитетным» бизнесменом.

Известный в прошлом эстрадный исполнитель Авраам Руссо в начале карьеры пользовался покровительством Тельмана Исмаилова, однако затем захотел заниматься своей карьерой без помощи бизнесмена.

Как говорится в материалах уголовного дела, предприниматель решил проучить певца. Исмаилов поручил осуществление идеи своему племяннику Зауру Марданову, а тот взял в помощники Владимира Гусакова и Эльяра Дамирова.

Вечером 31 января 2004 года Тельман Исмаилов пригласил певца поужинать в ресторане «Прага», где исполнителя избили, отобрав у него телефон. После этого от него потребовали отменить все концерты и выступать лишь для владельца Черкизовского рынка и его гостей.

Певца отвезли в загородный дом Исмаилова в подмосковной Апрелевке, откуда на следующий день, когда певец согласился на выдвинутые ему требования, его отвезли в Москву и отпустили. Он обратился в российские правоохранительные органы спустя 14 лет после инцидента, объяснив это тем, что опасался расправы – по той же причине, по его словам, он даже уехал жить в США.

Первый процесс по делу завершился в конце 2019 года. Тогда суд посчитал возможным применить примечание к ст. 126 УК РФ, которое позволяет освободить похитителей человека от наказания, если они отпустили пленника добровольно. Прокуратура тогда опротестовала решение и дело направили на новое рассмотрение.