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Общество

Дорожает сырье: в России заявили о росте цен на колбасу и сосиски

Торговые сети предупреждают о подорожании мясных изделий до 20%

Из-за подорожания мяса, упаковки, моющих средств, яичного меланжа и других причин россияне столкнутся с подорожанием колбасных изделий и мяса. Предполагается, что цены вырастут на готовые мясные изделия, а также на мясо свиньи и коровы. При этом в ритейлерах заявляют, что подорожание на 7-20% этих продуктов питания, — это ниже, чем общий показатель повышения стоимости сырья.

Крупные российские ритейлеры предупредили, что в скором времени колбасы, сосиски и другие продукты мясной переработки повысятся в цене. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведущие компании страны.

«Более десяти крупнейших компаний-мясопереработчиков уведомили ритейл о повышении цен на свою продукцию на 7-20 процентов с конца октября — начала ноября», — пишет издание, упоминая «Мираторг», «Останкино», «Дымов», «Клинский». Такое повышение цен объясняется ростом цен на сырье, упаковку, моющие средства, яичный меланж и другие сырьевые продукты.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) отмечает, что о повышении отпускных цен на продукты категории «мясо» на 8-10% сообщило большинство поставщиков. В частности, свинина и говядина может подорожать от 4 до 25%.

Сеть «Верный» считает, что больше всего подорожают готовые мясные изделия. Предполагается, что цены на биточки, тефтели и котлеты из курицы повысятся на 10%, на куриный шницель — до 18%, на фарш — до 12%. Салями и сосиски могут подорожать на 10%. В ритейлере подчеркнули, что больше всего подорожают говяжья вырезка и свиные ребрышки.

Отмечается, что за этот год это уже не первый случай, когда поставщики присылают уведомления о повышении цен. Представитель «Азбуки вкуса» подчеркнул, что мясопереработчики стали уведомлять о повышении еще с июня этого года.

Пресс-служба «Черкизово» рассказала изданию, что компания вынуждена корректировать цены, но старается это делать не чаще раза в год и не затрагивая социально значимые позиции.

В свою очередь совладелец «Окраины» Виталий Деледивка сказал «Известиям», что компания планирует повысить цены на продукцию на 7%. По его словам, такое повышение цен меньше, чем подорожание сырья. Деледивка заметил, что говядина подорожала на 11%, а свинина и вовсе — на 29%.

Тем временем в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) фиксируют гораздо большее подорожание сырья. По сравнению с прошлым годом, больше всего подорожала курятина — на 50%. Считается, что цены растут из-за сокращения предложения, так как из-за заболеваний птиц объем поголовья не достигает прошлогоднего уровня. Аналогичная ситуация со свининой и говядиной.

«С 2020 года животноводческие и мясоперерабатывающие предприятия работают в условиях значительного повышения издержек из-за удорожания кормовых добавок, электроэнергии, транспортных услуг, упаковки, оболочки и других составляющих себестоимости», — говорится в заявлении Минсельхоза.

В ведомстве подчеркнули, что для стабилизации цен на рынке мяса и мясной продукции правительство предприняло ряд мер. «В текущем году была введена «плавающая» экспортная пошлина на зерно, на год продлен импорт основной кормовой составляющей — сои и соевого шрота», — отметили в министерстве.

Подчеркивается, что животноводы могут также воспользоваться льготными «короткими» кредитами на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот, а также льготными инвестиционными кредитами на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства.

«В 2021 году животноводческим предприятиям дополнительно будет направлено 10 млрд рублей субсидий на компенсацию части затрат на закупку кормов. Начиная с 2022 года распределение средств господдержки будет осуществляться с акцентом на эту подотрасль сельского хозяйства, что позволит нарастить объемы производства мяса и избежать ценовых колебаний», — заключили в Минсельхозе.

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