Дудя оштрафовали на 100 тыс. Защита будет оспаривать решение суда

Видеоблогера и журналиста Юрия Дудя оштрафовали на 100 тыс., признав виновным в пропаганде наркотиков. Его адвокат заявил, что подаст апелляцию. Сам Дудь никак не комментирует ситуацию. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, по чьей инициативе и было заведено административное дело против блогера, призвала Дудя удалить спорные видеозаписи и заявила о необходимости повышать штрафы за пропаганду запрещенных веществ.

Зюзинский районный суд Москвы днем 20 октября признал журналиста и блогера Юрия Дудя виновным в пропаганде наркотиков и вменил ему штраф на 100 тыс. руб.

«Суд признал Дудя виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП. Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Мосгорсуда.

Суд усмотрел пропаганду наркотических и психотропных веществ в двух интервью журналиста на YouTube. Административное производство начали в июне после жалобы главы Лиги безопасного интернета и члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной, дочери сенатора Елены Мизулиной.

Мизулина после сообщений о штрафе для Дудя написала в Telegram, что суд подтвердил опасения авторов жалобы. «Полагаю, что Юрий Дудь, как порядочный и профессиональный журналист, выплатит штраф и сам удалит эти видео с пропагандой наркотиков. В целом, очевидно, штрафы за пропаганду наркотиков в сети нужно повышать. Вред для здоровья детей и подростков от такой информации неизмеримо больше. Проблема пропаганды наркотиков в интернете сейчас стоит очень остро», — заявила Мизулина.

Сам Дудь на суд не явился, его интересы представлял адвокат Ильнур Шарапов. После окончания судебного заседания защитник заявил, что будет обжаловать решение суда.

close На данный момент самым популярным интервью на YouTube-канале Юрия Дудя является его разговор с телеведущей и блогером Анастасией Ивлеевой, в котором она рассказала об отношениях с теперь уже бывшим супругом Элджеем, жизни до всероссийской популярности и установке виниров. При этом наиболее «вирусным» моментом ролика стало знаменитое высказывание Ивлеевой про «15 сантиметров» — резонансную фразу телеведущей припоминают до сих пор. Само видео набрало аж 35 млн просмотров Интервью с Моргенштерном (топ-5 по просмотрам на канале, 28 млн) обернулось для Дудя административным делом о пропаганде наркотиков — в разговоре с журналистом рэпер откровенно рассказал об опыте употребления запрещенных веществ. Судебное разбирательство инициировала Лига безопасного интернета во главе с Екатериной Мизулиной, решение по нему до сих пор не вынесено Поводом для возбуждения административного дела против Дудя также стало его интервью с некогда главным блогером русскоязычного YouTube Ивангаем, в котором была затронута все та же тема наркотиков. При этом и в видео с Моргенштерном, и в ролике с Ивангаем разговору про запрещенные вещества предшествовал дисклеймер о вреде их употребления. Обернулось интервью с Ивангаем и другим скандалом: вскоре после премьеры блогер обвинил Дудя в трусости и цензуре из-за вырезанного фрагмента об отношениях России и Украины. В ответ на это журналист опубликовал данную часть интервью, объяснив решение удалить ее на монтаже «несвязностью» речи блогера. Впоследствии Ивангай принес Дудю свои извинения Интервью Дудю белорусский рэпер Тима Белорусских дал спустя всего месяц с небольшим после приговора по делу о наркотиках: в апреле 2021 года музыканта приговорили к двум годам ограничения свободы. В разговоре с российским журналистом артист подробно рассказал об аресте и ходе дела, а также о том, как стал отцом в 16 лет Полную галерею можно посмореть

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Одно из интервью — с рэпером Моргенштерном — вышло в ноябре 2020 года, второе — с видеоблогером Ивангаем — в марте текущего года; оба видео в сумме собрали почти 50 млн просмотров. Оба героя Дудя рассказывали о своем опыте употребления наркотиков. При этом Моргенштерн говорил о проблемах, связанных с запрещенными веществами. А в интервью с Ивангаем большая часть беседы журналиста с блогером на эту тему была пропущена, перед ней был отдельный дисклеймер: «Тут идут слова, которые российский закон может посчитать призывом к употреблению».

Дудь часто обсуждает со своими героями наркотики, проблемы и последствия их употребления. Во всех таких случаях на экране появляется диклеймер: «Наркотики — зло. Не употребляйте их». Другие интервью журналиста, в которых он также обсуждает проблемы наркотиков, не заинтересовали правоохранительные органы.

Стоит отметить, что самого Моргенштерна в июне также штрафовали на 100 тыс. руб. по этой же статье. Тогда пропаганду наркотиков усмотрели в тексте песни «Розовое вино 2», жаловался на нее бывший депутат Госдумы и член Общественной палаты Дмитрий Носов.

Мизулина обратила внимание на интервью журналиста в апреле этого года. Она просила МВД проверить видеоматериалы на YouTube на предмет пропаганды наркотиков. Административное дело завели в июне по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП, однако спустя примерно неделю суд вернул его в полицию. Второй раз материалы по Дудю отправили в суд 1 июля.

Блогер никак не комментировал эту ситуацию. Единственный раз, 23 июля, после очередного слушания в Зюзинском суде Дудь поблагодарил коллег-журналистов за проявленный к его делу интерес, после чего ушел со словами: «Мне нечего сказать. Друзья, пардон».

Как сообщает «Медиазона (организация включена Минюстом в список иноагентов)» (СМИ было включено Минюстом в реестр иностранных агентов), главным аргументом суда по делу Дудя было заключение Научно-исследовательского центра судебной экспертизы и криминалистики в Калуге. Как рассказали источники издания, ранее материалы с канала Дудя на YouTube изучали другие эксперты и не усмотрели в них пропаганды наркотиков. После этого рассмотрение дела в суде переносили.

Калужские эксперты-криминалисты Алексей Хавыло и Елена Цыпкина проводили психологическое и лингвистическое исследование. В итоге они пришли к выводу, что хоть в интервью с Моргенштерном и говорится о рисках для здоровья от употребления запрещенных веществ, некоторые слова рэпера можно трактовать, как будто наркотики «можно использовать как средство для саморазвития и самопознания». Другие слова исполнителя, по мнению экспертов содержат «признаки психологического воздействия на массового адресата с целью создания положительного образа опытного наркопотребителя».

В интервью с Ивангаем Цыпкина усмотрела пропаганду «положительного эффекта» от употребления марихуаны, а целью Дудя в этом фрагменте интервью является «освещение опыта» героя по употреблению наркотиков. «Интервьюируемый опровергает тезис о вреде курения травы, выдвигаемый интервьюером, и не встречает дальнейшего вербального сопротивления со стороны интервьюера», — написано в заключении эксперта.

И Цыпкина, и Хавыло заявляют, что дисклеймеры, в которых Дудь предупреждает зрителей о вреде наркотиков, не только не снимают с него ответственности, а только еще сильнее привлекают внимание к запрещенным веществам.

По информации издания, качество исследований Научно-исследовательского центра судебной экспертизы и криминалистики (НИЦСЭиК) в Калуге неоднократно ранее вызывало вопросы у юристов.

Екатерина Мизулина, часто выступающая за цензуру в интернете, летом этого года уже после начала административного производства против Дудя заявляла, что более 200 российских блогеров занимаются «системной пропагандой наркотических веществ» на протяжении долгого времени.