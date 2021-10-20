Дудя оштрафовали на 100 тыс. Защита будет оспаривать решение суда

Зюзинский районный суд Москвы днем 20 октября признал журналиста и блогера Юрия Дудя виновным в пропаганде наркотиков и вменил ему штраф на 100 тыс. руб.
«Суд признал Дудя виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП. Решением суда ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Мосгорсуда.
Суд усмотрел пропаганду наркотических и психотропных веществ в двух интервью журналиста на YouTube. Административное производство начали в июне после жалобы главы Лиги безопасного интернета и члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной, дочери сенатора Елены Мизулиной.
Мизулина после сообщений о штрафе для Дудя написала в Telegram, что суд подтвердил опасения авторов жалобы. «Полагаю, что Юрий Дудь, как порядочный и профессиональный журналист, выплатит штраф и сам удалит эти видео с пропагандой наркотиков. В целом, очевидно, штрафы за пропаганду наркотиков в сети нужно повышать. Вред для здоровья детей и подростков от такой информации неизмеримо больше. Проблема пропаганды наркотиков в интернете сейчас стоит очень остро», — заявила Мизулина.
Сам Дудь на суд не явился, его интересы представлял адвокат Ильнур Шарапов. После окончания судебного заседания защитник заявил, что будет обжаловать решение суда.
Одно из интервью — с рэпером Моргенштерном — вышло в ноябре 2020 года, второе — с видеоблогером Ивангаем — в марте текущего года; оба видео в сумме собрали почти 50 млн просмотров. Оба героя Дудя рассказывали о своем опыте употребления наркотиков. При этом Моргенштерн говорил о проблемах, связанных с запрещенными веществами. А в интервью с Ивангаем большая часть беседы журналиста с блогером на эту тему была пропущена, перед ней был отдельный дисклеймер: «Тут идут слова, которые российский закон может посчитать призывом к употреблению».
Дудь часто обсуждает со своими героями наркотики, проблемы и последствия их употребления. Во всех таких случаях на экране появляется диклеймер: «Наркотики — зло. Не употребляйте их». Другие интервью журналиста, в которых он также обсуждает проблемы наркотиков, не заинтересовали правоохранительные органы.
Стоит отметить, что самого Моргенштерна в июне также штрафовали на 100 тыс. руб. по этой же статье. Тогда пропаганду наркотиков усмотрели в тексте песни «Розовое вино 2», жаловался на нее бывший депутат Госдумы и член Общественной палаты Дмитрий Носов.
Мизулина обратила внимание на интервью журналиста в апреле этого года. Она просила МВД проверить видеоматериалы на YouTube на предмет пропаганды наркотиков. Административное дело завели в июне по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП, однако спустя примерно неделю суд вернул его в полицию. Второй раз материалы по Дудю отправили в суд 1 июля.
Блогер никак не комментировал эту ситуацию. Единственный раз, 23 июля, после очередного слушания в Зюзинском суде Дудь поблагодарил коллег-журналистов за проявленный к его делу интерес, после чего ушел со словами: «Мне нечего сказать. Друзья, пардон».
Как сообщает «Медиазона (организация включена Минюстом в список иноагентов)» (СМИ было включено Минюстом в реестр иностранных агентов), главным аргументом суда по делу Дудя было заключение Научно-исследовательского центра судебной экспертизы и криминалистики в Калуге. Как рассказали источники издания, ранее материалы с канала Дудя на YouTube изучали другие эксперты и не усмотрели в них пропаганды наркотиков. После этого рассмотрение дела в суде переносили.
Калужские эксперты-криминалисты Алексей Хавыло и Елена Цыпкина проводили психологическое и лингвистическое исследование. В итоге они пришли к выводу, что хоть в интервью с Моргенштерном и говорится о рисках для здоровья от употребления запрещенных веществ, некоторые слова рэпера можно трактовать, как будто наркотики «можно использовать как средство для саморазвития и самопознания». Другие слова исполнителя, по мнению экспертов содержат «признаки психологического воздействия на массового адресата с целью создания положительного образа опытного наркопотребителя».
В интервью с Ивангаем Цыпкина усмотрела пропаганду «положительного эффекта» от употребления марихуаны, а целью Дудя в этом фрагменте интервью является «освещение опыта» героя по употреблению наркотиков. «Интервьюируемый опровергает тезис о вреде курения травы, выдвигаемый интервьюером, и не встречает дальнейшего вербального сопротивления со стороны интервьюера», — написано в заключении эксперта.
И Цыпкина, и Хавыло заявляют, что дисклеймеры, в которых Дудь предупреждает зрителей о вреде наркотиков, не только не снимают с него ответственности, а только еще сильнее привлекают внимание к запрещенным веществам.
По информации издания, качество исследований Научно-исследовательского центра судебной экспертизы и криминалистики (НИЦСЭиК) в Калуге неоднократно ранее вызывало вопросы у юристов.
Екатерина Мизулина, часто выступающая за цензуру в интернете, летом этого года уже после начала административного производства против Дудя заявляла, что более 200 российских блогеров занимаются «системной пропагандой наркотических веществ» на протяжении долгого времени.