Мизулина предложила повысить штрафы за пропаганду наркотиков после приговора Дудю

Глава «Лиги безопасного интернета» Елена Мизулина высказалась о приговоре блогеру Юрию Дудю, который будет вынужден выплатить штраф за видео с пропагандой наркотиков.

В своем Telegram-канале она предположила, что Дудь удалит со своего канала спорный выпуск собственного шоу. «Полагаю, что Юрий Дудь как порядочный и профессиональный журналист, выплатит штраф и сам удалит эти видео с пропагандой наркотиков», — написала она.

Кроме того, Мизулина выступила за повышение штрафов за подобные деяния. «В целом, очевидно, штрафы за пропаганду наркотиков в сети нужно повышать. Вред для здоровья детей и подростков от такой информации неизмеримо больше. Проблема пропаганды наркотиков в интернете сейчас стоит очень остро», — резюмировала она.

Ранее стало известно, что блогера и телеведущего Юрия Дудя приговорили к штрафу в размере 100 тыс. руб. по делу о пропаганде наркотиков в YouTube-шоу «вДудь». Речь идет об интервью с украинским видеоблогером Иваном Рудским, известным как Ивангай. В беседе с Дудем он рассказал о своем опыте употребления наркотиков.