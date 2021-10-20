В столице могут закрыть торговые центры, пускающие посетителей без масок

Мэрия Москвы обязала все столичные торговые центры интегрировать камеры со входов в общую городскую систему видеонаблюдения. Таким образом власти усиливают контроль за соблюдения масочного режима. ТЦ, которые не соблюдают санитарные предписания, могут наказать вплоть до закрытия. Эксперты считают, что самих граждан без масок штрафовать по камерам не будут, но в будущем такая технология может появиться.

Московская мэрия потребовала от всех работающих в городе торговых центров в кратчайшие сроки интегрировать видеокамеры на своих входных группах в единую систему видеонаблюдения столицы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, присутствовавший на обсуждении этой темы в администрации.

Власти Москвы хотят таким образом контролировать соблюдение масочного режима в торговых центрах. Объекты должны подключить свои камеры к единому центру хранения данных (ЕЦХД) мэрии до 20 октября. В технической инструкции говорится, что качество видео должно быть не ниже 720p (HD Ready, 1366*768 пикселей) с частотой кадров 15-25 к/с. Каждый ТЦ должен также назначить ответственное лицо для взаимодействия с департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы, который отвечает за обработку видео.

Инициатива подключить камеры к столичной базе данных не нова. Предложение высказывалось еще в прошлом году, но тогда примерно половина из 600 действующих в городе ТЦ его проигнорировала. Президент «Союза торговых центров» Булат Шакиров объяснил, что мэрия решила усилить таким образом контроль за соблюдением масочного режима на фоне подъема заболеваемости COVID-19. Получив доступ к камерам на входах в торговые центры, московские власти смогут отслеживать несоблюдение санитарных норм и приостанавливать работу отдельных ТЦ в качестве наказания.

Всего к ЕЦХД должны были в течение недели подключить 1,5-1,8 тыс. видеокамер (по пять-шесть штук на каждом из 300 ТЦ). Собеседник издания отметил, что с учетом уже входящих в систему 206 тыс. камер по всей столице, новые меры практически не повысят нагрузку на базу данных.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты по кибербезопасности в целом не считают, что интеграция видеокамер на входах в ТЦ создаст какие-то серьезные риски для данных. Однако руководитель отдела аналитики «СерчИнформ» Алексей Парфентьев отметил, что «стыковка» разных систем передачи информации в любом случае создаст новые потенциальные уязвимости. С ним согласен директор по продуктам и технологиям «Группы Т1» Александр Рожков. По его словам, атаки на IP-камеры в последнее время участились, злоумышленники часто используют уязвимости открытых портов и паролей по умолчанию.

Гендиректор IVA Cognitive Алексей Цессарский заметил, что теоретически включение камер в ТЦ в единую систему мэрии позволит московским властям отслеживать граждан, не надевающих маски. Однако для автоматического оформления штрафов за нарушение санитарного требования одного факта интеграции мало. Чтобы система работала в таком режиме, нужен определенный ракурс, качественное изображение и релевантная база лиц жителей города, которой пока не существует.

Парфентьев считает, что на текущем этапе речи об автоматическом штрафе для нарушителей масочного режим, скорее всего, не идет. Сейчас мэрия хочет только собирать статистическую информацию о числе людей, которые игнорируют средства индивидуальной защиты. Но в будущем при развитии системы и биометрической базы данных жителей Москвы подобные штрафы не исключаются.

Сейчас в Москве требование носить маску распространяется не только на объекты торговли, но и на общественный транспорт (включая метро), государственные и муниципальные учреждения, объекты образования, здравоохранения, социальной сферы. Штраф за нарушение масочного режима составляет 4 тыс. руб., за повторное — 5 тыс. руб.

В мэрии заявляли, что в последние месяцы москвичи «расслабились», и стали значительно реже соблюдать антиковидные правила. Из-за чего с этой недели в городе усилили контроль за масочным режимом на транспорте: ГКУ «Организатор перевозок» сформировало около 400 новых бригад контролеров. Теперь они будут останавливать даже тех нарушителей, которые в автобусах или метро приспускают маску ниже носа или на подбородок.