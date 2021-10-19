Британские ученые предупредили о появлении нового, более заразного штамма коронавируса

Специалисты двух британских институтов предупредили о появлении нового штамма коронавируса AY.4.2, который является «потомком» «дельты», который еще называют индийским. Этот вариант был обнаружен недавно, однако на данный момент на него приходится около 10-15% новых случаев заражения в Великобритании.

Ученый Джеффри Барретт из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона заявили, что появился новый штамм коронавируса, который является продолжением индийского штамма «дельта», сообщает Financial Times.

«Вариант AY.4.2 был только недавно обнаружен вирусологами, которые отслеживали генетическую эволюцию «дельты», но на него приходится уже почти десять процентов заражений в Великобритании», — говорится в статье ученых.

Также они считают, что новая мутация на 10-15% процентов заразнее своего предшественника, который пока является доминирующим в мире. В случае подтверждения предварительных исследования, новый штамм AY.4.2 может стать самым заразным типом COVID-19 за все время пандемии.

Ранее Всемирная организация здравоохранения отмечала, что штамм «дельта» является доминирующим в мире и будет таковым являться, пока не появится более конкурентоспособный штамм коронавируса, которым может стать AY.4.2.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что в сентябре 97% всех выявленных случаев коронавируса в РФ приходилось на штамм «дельта», а в более чем 150 странах мира он демонстрирует почти 100%-ное присутствие.

В свою очередь «Би-би-си» сообщает, что британские чиновники начали пристальнее изучать новую мутацию вируса, которая на данный момент является доминирующей на островах.

Сейчас продолжается изучение нового штамма «дельта-плюс», однако ученые высказывают предположение, что существующие вакцины помогают и против него.

Этот штамм был выявлен в июле текущего года и с тех пор количество зараженных им людей медленно увеличивалось. Он включает в себя несколько новых мутаций, влияющих на белок, который вирус использует для проникновения в клетки.

Сообщается, что новые типы коронавируса появляются постоянно, однако многие из них не сильно отличаются от существующих, поэтому не представляют опасности.

Исследование в Великобритании начинается после того, как анализируются анализы людей, заболевших новым типом. Если есть веские основания считать, что он заразнее предыдущих, то он классифицируется, как исследуемый вариант и начинается дополнительная проверка.

Далее, если становится ясно, что на новый штамм никак не влияет иммунитет после болезни или вакцинирования, то он перемещается в категорию, «вызывающую озабоченность». Таким статусом обладал, например, штамм «дельта».

В свою очередь, «Би-би-си» цитирует официального представителя премьер-министра Великобритании, который заявил, что власти внимательно следят за новой мутацией.

«Как и следовало ожидать, мы внимательно следим за этим и без колебаний принимаем меры в случае необходимости», — сказал он.

Свое мнение в связи с появлением новой мутации высказал директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

«Чтобы понять, насколько успешным он будет (AY.4.2), требуется дальнейший анализ. Также критически важно, насколько тяжелее будет протекать инфекция, вызванная данным штаммом.

Если судить по тому, что у него есть мутации именно в шиповидном белке, то он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью инфекции»,

— объяснил эксперт, чьи слова приводят «Известия».

В свою очередь, вирусолог Александр Чепурнов заявил, что появление новый вариантов COVID-19 было ожидаемо.

«Характеристики новой, более заразной вариации, пока еще не известны, однако последняя разновидность, бушевавшая в Великобритании, была более продуктивной, за счет чего стала версией с самой высокой скоростью распространения. Думаю, что новый штамм будет более контагиозным и сможет развиваться в организме человека с еще большей скоростью, чем предыдущие вариации вируса», — приводит его слова «Лента.ру».

Напомним, что в связи с ростом заболеваемости, в Москве были введены новые коронавирусные ограничения. В частности, с 25 октября и до конца февраля 2022 года москвичи из групп риска должны соблюдать «щадящий» домашний режим, а на дистанционный режим работы должны быть переведены не менее 30% сотрудников. Также не менее 80% сотрудников сферы услуг должны быть вакцинированы до 1 января 2022 года.