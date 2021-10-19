Больные COVID-19 дети стали чаще попадать в реанимацию

Дельта-штамм вызвал рост числа тяжелых случаев течения коронавирусного заболевания среди детей, сообщили медики. Крайне опасен вирус для тех, у кого имеются хронические заболевания, однако в реанимацию может попасть ребенок из любой возрастной группы, даже с отличным здоровьем. Несмотря на это 74% родителей не готовы вакцинировать своих детей, выяснила «Газета.Ru».

«Буквально все органы под угрозой»

Дети стали чаще и тяжелее болеть коронавирусом — многие попадают в реанимацию, фиксируются летальные исходы. Об этом «Газете.Ru» сообщил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.

«Текущий штамм коронавируса «дельта», действительно, статистически чаще поражает детей и может протекать в тяжелой и крайне-тяжелой форме — они попадают в отделение интенсивной терапии, отмечаются и летальные исходы», — сказал он.

Тенденцию подтвердила кандидат медицинских наук, врач-педиатр Ольга Горячева. «Дети стали болеть гораздо тяжелее, потому что мы расслабились, нет строгого соблюдения масочного режима, дети в принципе не носят маски и не привиты от коронавируса», — добавила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Дельта-штамм вируса легче проникает в клетки организма ребенка и размножается там, отметил заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган.

«Дельта практически вытеснил все остальные варианты коронавируса, стало очевидно, что нынешняя четвертая волна значительно более опасна, чем предыдущие, и сейчас дети заболевают и госпитализируются значительно чаще. После возобновления учебы в школах дети стали заражаться не только от окружающих их взрослых, но и друг от друга», — сообщил он «Газете.Ru».

Тяжесть течения заболевания у детей определяется многими факторами, в ряде которых — предшествующие хронические заболевания, напомнили врачи.

«Важно помнить, что дети с хроническими заболеваниями, особенно такими, как бронхиальная астма, сахарный диабет, ожирение, врожденные нарушения иммунитета, дети с трансплантированными органами, находятся в группе риска. Они, как правило, болеют тяжелее и у них чаще развиваются осложнения», — отметил Каган.

«Чаще в реанимацию попадают дети с уже ослабленным иммунитетом, на иммуносупрессивных препаратах либо с аутоиммунными заболеваниями, патологией органов дыхания, недоношенные», — уточнила Горячева.

В тяжелых случаях коронавирус поражает почти все органы: сердечно-сосудистую систему, ЖКТ, органы дыхания, ЦНС. Кроме того, у детей может развиться редкое осложнение — мультисистемный воспалительный синдром.

«При развитии крайне тяжелых форм болезнь протекает по типу цитокинового шторма, острого респираторного дистресс-синдрома и мультисистемного воспалительного синдрома. В результате поражаются сердце, почки, печень, кожа и слизистые. Буквально все органы под угрозой», — пояснил Коновалов.

В первую очередь под угрозой дети до года и подростки, отметил инфекционист.

Как не попасть в реанимацию

Чтобы защитить детей от тяжелых форм COVID-19, необходим тот же многоуровневый подход, который применяется у взрослых, отметил заслуженный врач России Каган.

«Сочетание ношения масок с вентиляцией помещений, физическим дистанцированием и активным тестированием и изоляцией инфицированных. И, конечно, должна рассматриваться возможность вакцинации детей. Активное тестирование и вакцинация детей не только их защитят, но и позволят поддерживать безопасную обстановку в школах и смягчат последствия пандемии для системы образования», — подчеркнул медик.

Кроме того, стоит укреплять организм ребенка: регулярно гулять и закаливаться, добавила педиатр Горячева.

«Нужно показать пример»

В Минздраве ранее сообщали, что вакцину против коронавируса для подростков могут зарегистрировать в ближайшее время.

Однако 3 из 4 родителей подростков от 12 до 17 лет однозначно или скорее не готовы сделать прививку от COVID-19 своему ребенку, следует из опроса сервиса SuperJob, поступившего в «Газету.Ru».

Только 11% россиянин однозначно готовы сделать прививку от коронавируса своему ребенку, еще 15% — скорее готовы. Противников вакцинации несовершеннолетних большинство: однозначно не готовы сделать прививку 40% родителей, 34% скорее не готовы.

Опрос проводился среди родителей подростков в возрасте от 12 до 17 лет со всех округов России с 11 по 13 октября 2021 года.

По мнению вирусологов, опрошенных «Газетой.Ru», властям следует опубликовать результаты исследований детской прививки и показать пример зарубежных кампании по вакцинации детей.

«Вопрос с вакцинацией детей сложный. Нужно родителям дать возможность увидеть результаты исследований, чтобы они могли изучить и осознать, что прививка действительно может защитить детей. Но я бы не стал торопить родителей, они должны сами прийти к этому», — отметил замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Сами родители — плохой пример детям, потому что они не вакцинированы. Это все от незнания и недоверия. Для агитации нужно показать пример применения прививок от коронавируса за границей и опубликовать результаты. Все это безопасно и эффективно — никаких сомнений быть не должно», — подчеркнул вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава, профессор Александр Бутенко

Кроме того, стоит провести опрос среди родителей, чтобы выяснить причину недоверия, заявил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

«Для начала надо провести коллективный опрос и выяснить, в чем причина отказа. По опыту работы скажу, что в основном причиной отказа являются заявления сторонников антипрививочного движения в лице звезд кино и эстрады», — заключил он.