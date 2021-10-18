Владимир Путин предложил выплачивать 1 млн рублей за третьего ребенка в ДФО

До начала ноября правительство может рассмотреть ряд вопросов, связанных с развитием Дальневосточного округа. В частности, премьер-министр Михаил Мишустин до 1 ноября представит президенту страны доклад о новых мерах поддержки семей, проживающих в этом регионе. Помимо этого, необходимо продумать источники финансирования медорганизаций и выделить деньги на покрытие кредитов государственных медучреждений. О том, какие еще поручения дал Владимир Путин, — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству рассмотреть новые меры поддержки семей с детьми с Дальнего Востока. Так, кабмину нужно подумать о выплате 1 млн рублей жителям ДФО, у которых рождается третий и последующий ребенок.

В перечне президентских поручений, опубликованном на сайте Кремля, указано, что это должна быть единовременная выплата жителям округа. Одно из условий получения 1 млн рублей — при рождении ребенок должен быть зарегистрирован в «органах записи актов гражданского состояния на территории Дальневосточного федерального округа». Эти деньги могут быть потрачены только на «приобретение жилого помещения на территории Дальневосточного федерального округа или оплату расходов на его строительство».

Доклад по этому вопросу должен представить премьер-министр Михаил Мишустин до 1 ноября.

Такую идею предлагал на полях ВЭФ вице-премьер Юрий Трутнев. Он попросил Путина поддержать инициативу. По мнению Трутнева, она может повлиять на решение о планировании первого и второго ребенка, многократно усилив эффект.

Цены на жилье в каждом из городов округа отличаются, но, например, в столице ДФО — Владивостоке — двухкомнатную или трехкомнатную квартиру можно приобрести примерно за 2 млн рублей. Также в зависимости от региона отличаются и выплаты на первенца и второго ребенка. В Приморье единовременная выплата на первенца может достичь 50 тыс. рублей.

«Размер единовременной выплаты, которую получают все приморские семьи с первенцами, независимо от дохода, в этом году составит 30,8 тысяч рублей (два прожиточных минимумов на ребенка). Размер доплаты женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет, составит 19,2 тысячи рублей», — говорится на сайте регионального правительства.

Ежемесячная выплата на первого ребенка полагается семьям, чей доход «не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (29,6 тысячи рублей)». «Размер пособия в этом году составит 15,4 тысячи рублей (прожиточный минимум на ребенка)», — подчеркнули власти региона.

При этом на второго ребенка помимо федерального материнского капитала, выплачивается еще и региональный материнский капитал. «В 2021 году федеральная выплата составляет 639,4 тысячи рублей. 30% от суммы — 191,8 тысячи рублей. Такова «стоимость» регионального материнского капитала при рождении второго ребенка в Приморье», — говорится в сообщении правительства Приморского края.

Дополнительные поручения Путина

До 3 ноября министрам нужно включить медорганизации ДФО в программу медицинской реабилитации граждан, в том числе переболевших COVID-19. Кроме того, необходимо обеспечить для этого инфраструктуру.

Согласно списку поручений, кабмин также рассмотрит вопрос о том, каким образом можно сформировать источники финансирования деятельности государственных медучреждений, которые расположены на территориях с низкой плотностью населения и в отдаленных и труднодоступных местностях» ДФО.

Кроме того, из федерального бюджета должны быть выделены деньги на погашение кредитов государственных медорганизаций Дальнего Востока.

Остальные пункты перечня касались субсидирования авиаперелетов на Дальний Восток, а также льгот для производителей сельхозпродукции. Помимо этого, Владимир Путин поручил оценить целесообразность производства керосина, бензина и дизельного топлива, «в том числе с использованием в качестве сырья газового конденсата», на Сахалине.

Ранее многие из этих вопросов обсуждались 2 сентября. В этот день прошло совещание Путина, посвященное вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа. Тогда президент подчеркнул, что при развитии региона необходимо уделять особое внимание социальной сфере и ставить амбициозные задачи.

В прошлом году премьер-министр России Михаил Мишустин отправился в шестидневную поездку на Дальний Восток. После этого он утвердил национальную программу развития ДФО до 2035 года. Благодаря этому курсу власти намерены ускорить развитие экономики региона, улучшить демографическую ситуацию, прекратить миграционный отток и повысить качество жизни людей в регионе.

В частности, в правительстве считают, что на Дальнем Востоке в ближайшие четыре года ключевые показатели экономического развития должны расти быстрее, чем в целом по стране. До окончания действия программы власти намерены создать более 450 тыс. рабочих мест, построить 460 медицинских организаций и 57 общеобразовательных организаций.