В «Тануки» сообщили, что намерены добиться тюремного срока для Позднякова

«Мужское государство» признано экстремистской организацией по решению Нижегородского областного суда, деятельность сообщества теперь запрещена в России. Пока противники и пострадавшие от травли радуются вынесенному решению и собираются добиться реального срока для его основателя, сторонники организации сообщили «Газете.Ru», что не планируют прекращать свои акции.

Иск о признании «Мужского государства» экстремистской организацией был подан прокуратурой Нижегородской области в начале октября. Основатель движения «Мужское государство» Владислав Поздняков на заседание суда не явился: он покинул страну и ранее заявлял, что давно не имеет отношения к деятельности организации и не собирается возвращаться в РФ.

Адвокат Владислава Позднякова Дзамболат Габараев в суде заявил, что намерен подать апелляцию и обжаловать решение суда.

Сторонники движения «Мужское государство» на условиях анонимности признались «Газете.Ru», что деятельность сообщества не остановится: они полагают, что у него сменится название, а вступить в него сможет только определенный круг людей.

«В целом, то, что движение закрыли, было ожидаемо. В последнее время было много прессинга со стороны довольно влиятельных людей, поэтому и решили прикрыть лавочку. Я думаю, что ничего не изменится. Также продолжим вести подпольную войну со всей той грязью в обществе, что развелась, просто не афишируя, и, может, под другим названием», – рассказал собеседник издания.

«Крайне надеюсь, что поменяют название и дальше будут отстаивать интересы белых мужчин. Возможно, они смогут даже обжаловать это беспрецедентное решение суда», – добавил еще один соратник Позднякова.

По словам мужчин, «МГ» боролось за «чистоту общества», в частности, противостояло низкой социальной ответственности женщин.

«Мы стараемся сохранить наш русский народ от развратности женщин, которые зачастую просто ради денег спят с нерусскими мужчинами. Но в первую очередь, переживаем за чистоту русской крови, которой почти не осталось», – пояснил участник движения.

Тем временем экс-депутат Госдумы, правозащитница и журналист Оксана Пушкина обрадовалась решению суда: ранее она была инициатором признания «Мужского государства» экстремистской организацией. По ее мнению, вердикт судьи закладывает основу для борьбы с мизогинией в России.

«Одна из оптимистичных новостей последнего месяца. Но окончательная победа будет тогда, когда подобные «поздняковы» станут нерукопожатными в нашем обществе, а мизогиния, ксенофобия, гомофобия и шовинизм исчезнут как факт. Понятно, что это будет не скоро. Но вода камень точит. Начало положено», — сказала она «Газете.Ru».

Однако если российское общество не будет осуждать подобные движения, искоренить их будет непросто, отметила Пушкина.

«Пока «поздняковы» не осуждены общественным мнением, подобные сообщества будут процветать под разными названиями — «мужское царство», «мужской ковчег», и «мужской взгляд» и так далее», — заключила она.

В сентябре движение «Мужское государство» устроило травлю сети ресторанов «Тануки» за рекламу с темнокожими моделями и ЛГБТ-символикой — сторонники угрожали и непосредственно директору по маркетингу Станиславу Колоскову, после чего компания обратилась в правоохранительные органы.

Колосков заявил «Газете.Ru», что компания планирует и дальше судиться с Поздняковым, а также добиваться его экстрадиции в РФ и полностью ликвидировать все группы и каналы в интернете.

«Конечно, мы рады решению суда. За все время мы написали огромное количество заявлений в прокуратуру и во всевозможные инстанции, направляли запросы через представителей власти и привлекали внимание к незаконной деятельности Позднякова. Наша основная задача –– добиться его экстрадиции в РФ, заведения уголовного дела», –– отметил он.

Колосков напомнил, что на прошлой неделе юристы компании и неравнодушные партнеры добились блокировки основного Telegram-канала Позднякова через представителей Apple Store и Google Play.

«Это очень крутой прецедент: мы пойдем дальше и будем добиваться блокировки групп в других соцсетях, и очень надеемся на содействие Роскомнадзора в этом вопросе», –– рассказал он.

Колосков добавил, что все рекламодатели и спонсоры Позднякова, а также «Мужского государства» должны понимать, что по факту они финансируют экстремистскую организацию.

«Мы в TanukiFamily не будем слушать никакие угрозы. Мы всегда рады всем гостям нашего ресторана и уважаем каждого, как и наших сотрудников. И будем всегда отстаивать этот принцип», – резюмировал он.

Рада решению суда и София Меллит, студентка-дизайнер из НИУ ВШЭ и блогер, на которую обрушился страшный хейт от «МГ» из-за ее ориентации.

«Я жду, когда его (Позднякова) будут судить по всей строгости закона и найдут, где бы он ни находился. Очень жду, когда его посадят в тюрьму, а нам, всем его жертвам, выплатят денежную компенсацию хотя бы.

Он ужасный человек, единственное что может остановить его – это тюрьма. Я жду этого момента. Его извинения не помогли бы ни мне, ни другим. Он не заслуживает ничего хорошего», – сказала она «Газете.Ru».

Позднякова в декабре 2018 года осудили на два года условно за «действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам», однако спустя три месяца приговор был отменен из-за частичной декриминализации статьи 282 УК РФ.