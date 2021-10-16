В Екатеринбурге не менее 16 человек погибли после отравления метанолом

За последние пять дней в Екатеринбурге погибли 16 человек, отравившиеся контрафактным спиртом. «Левый» алкоголь разливали на местном рынке, где регулярно проходят полицейские рейды и проверки активистов. Все жертвы жили рядом с рынком. Торговцев метанолом задержали, по факту смерти людей возбудили уголовное дело.

В Екатеринбурге по меньшей мере полтора десятка человек скончались в результате отравления метанолом. Об этом в Facebook сообщил координатор проекта «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.

«Только отгремел Оренбург, в котором из за метанола умерли более 32 человек. Вот и до нас добралась эта беда», — написал он.

Чукреев рассказал, что за последние дни в Екатеринбурге, по предварительным данным, умерли не менее 15 человек от отравления метанолом. В беседе с ТАСС он уточнил, что погибших 16 человек.

«Один из рассадников этой смертельной жидкости находился на Вторчермете (рыночный комплекс «Ботанический» по ул. Патриса Лумумбы, 4)», — сообщил координатор «Народного контроля».

По словам Чукреева, активисты проекта совместно с сотрудниками полиции неоднократно устраивали проверки на этом рынке. Во время рейдов они выявляли факты незаконной торговли спиртом и табачной продукцией, привлекали предпринимателей к ответственности, снимали про них сюжеты на местном телевидении.

Кроме того, после резкого роста смертельных отравлений на рынке прошел масштабный рейд силовиков: торговцев спиртом, содержащим метанол, задержали. Сейчас полиция устанавливает канал поставки опасной продукции и тех, кто уже успел ее купить.

По данным Telegram-канала SHOT, все жертвы технического спирта проживали в одном районе, расположенном поблизости от рынка «Ботанический». Одного из задержанных продавцов алкоголя зовут Надир Мамедов, ему 54 года. Второй торговец — 42-летний Армен Авитесян.

Эту информацию частично подтвердил Чукреев в беседе с «Газетой.Ru». «Предприниматель торговал спиртом на розлив. Это гражданин Армении, ранее он уже привлекался, то есть он известен правоохранителям. Он продавал чистый спирт. Долго этим занимался, и, видимо, в какой-то момент ему попался спирт не этиловый, а метиловый», — пояснил он.

Как рассказал Чукреев, деятельность задержанного изначально была незаконной, но кроме административных штрафов торговцу вменить было нечего. «Администрация рынка на наши просьбы и информацию о том, что предприниматели ведут незаконную деятельность и губят население, никак не реагировала. Им было по барабану», — добавил координатор «Народного контроля».

Он уточнил, что после массового отравления алкоголем в Оренбургской области в начале октября рейдов на рынке «Ботанический» не было. Однако проверку полицейские провели утром 16 октября, когда стало известно о множестве смертельных случаев.

«Комсомольской правде» Чукреев рассказал, что отравившиеся 16 человек погибли в течение последних пяти дней, а Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело по ст. 238 УК России («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Сам рынок на ул. Патриса Лумумбы активисты народного контроля проверяли пять раз за последние два года. «Мы там выявляли спирт и сигареты. И предпринимателей штрафовали, их привлекали за нарушения. Доигрались», — сообщил координатор проекта.

В социальных сетях пользователи из Екатеринбурга пишут, что на рынке «Ботанический» уже много лет контрафактным алкоголем торгуют граждане и выходцы из Азербайджана, о чем известно всему городу. И регулярно проводимые рейды приводят лишь к кратковременному результату и глобально на торговлю «левым» спиртом не влияют.

В октябре массовое отравление метанолом произошло в Оренбуржской области. В течение нескольких дней после употребления контрафактного спирта погибли 35 человек, еще несколько десятков попали в больницы. Все жертвы и пострадавшие — жители разных населенных пунктов в восточной части Оренбуржья. Они приобретали «левую» водку и спирт у разных продавцов. Однако в результате расследования силовики вышли на подпольный цех по розливу опасной продукции в Орске. По возбужденным в связи с гибелью людей уголовным делам проходят 16 человек, большинство из них арестованы.