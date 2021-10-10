Жителям Оренбуржья предложили обменять алкоголь на продукты

Правительство Оренбургской области, где от отравления суррогатным алкоголем скончались 34 человека, предложило жителям обменять алкоголь сомнительного качества на продуктовые наборы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы регионального правительства.

«Жители восточного Оренбуржья могут обменять алкогольную продукцию сомнительного качества на продуктовые наборы в магазинах сети «Желен», — заявили в пресс-службе.

По их словам, стоимость подобных наборов «превышает стоимость алкоголя в несколько раз». Жители смогут обменять алкоголь и сообщить, в какой торговой точке его купили.

За последнюю неделю число пострадавших в результате употребления суррогатного алкоголя в области достигло 67 человек, 34 из которых скончались. Госпитализированы на текущий момент 24 человека. Их них семь находятся в тяжелом состоянии, четверо на ИВЛ.

Согласно заявлению вице-губернатора по социальной политике, министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой, у многих пострадавших от суррогатного алкоголя в Оренбургской области доза метанола превышает смертельную.

По предварительной версии, алкоголь продавали с торгово-закупочной базы в городе Орске по Вокзальному шоссе. Там находится склад, где в ходе обыска правоохранители обнаружили 1279 стеклянных и полимерных бутылок объемом 0,5 л с неизвестной спиртосодержащей жидкостью и без необходимой маркировки. Кроме того, дополнительно была найдены 11 металлических бочек объемом 200 л со спиртосодержащей жидкостью.