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Общество

Московским пенсионерам предложили выбор — деньги или подарок

Пожилые москвичи смогут получить 10 тыс. руб. за прививку от коронавируса

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Константин Михальчевский/РИА» Новости»
Московские пенсионеры, прошедшие вакцинацию, вместо подарочного набора смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей. Одновременно с этим в столичных школах стартует пилотный проект по экспресс-тестированию учеников на COVID-19. Это обусловлено тем, что заболеваемость в Москве, как и по России в целом — в среду в очередной раз был обновлен антирекорд смертности.

Компенсация за вакцину

В Москве будет расширена программа стимулирования вакцинации пожилых граждан (старше 65 лет), в сентябре ее действие продлили до 31 декабря включительно. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем официальном сайте.

Отныне пожилые люди, прошедшие иммунизацию вместо подарочного набора смогут получить денежную выплату в размере 10 тыс. рублей. Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в любой городской центр социального обслуживания, предоставив паспорт, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.

Поясняется, что программа действует с 23 июня по 31 декабря. В этот период участники программы, для которых предусмотрены подарочные наборы «С заботой о здоровье», должны сделать прививку первым компонентом вакцины, а затем полностью завершить вакцинацию. Также это касается пожилых москвичей, которые в указанный период пройдут ревакцинацию.

В подарочный набор, от которого можно отказаться в пользу денег, напомним, входят вещи для поддержания здоровья: косметика для ухода за кожей, набор медицинских масок и антибактериальный гель, таблетница, витамины, измеритель артериального давления и пульсоксиметр. Забрать его можно в течение месяца после введения второй дозы вакцины. Со старта кампании такие наборы получили более 240 тыс. москвичей старшего поколения.

Тестирование в школах

Власти столицы 13 октября констатировали, что число новых случаев заражения COVID-19 растет и среди детей школьного возраста.

По словам руководителя оперштаба по контролю за распространением инфекции, заммэра Москвы Анастасии Раковой, этот показатель за последний месяц вырос в два с половиной раза, а за прошедшие две недели заболело на 42% подростков больше, чем в предыдущие две. Госпитализированы за месяц были более 280 учащихся.

Она подчеркнула, что в большей части случаев дети переносят заболевание легче, но при этом являются более активными переносчиками инфекции — они заражают тех, с кем живут, в полтора раза чаще, чем взрослые.

В связи с этим правительство Москвы вводит пилотный проект по экспресс-тестированию в учебных заведениях. В десяти столичных школах теперь появилась возможность для учеников для раза в неделю делать экспресс-тест на COVID-19, он бесплатный.

«Сейчас, когда в столице наблюдается очередной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, особенно важно оперативно выявлять тех, кто может потенциально быть источником заболевания», — объяснила Ракова.

Она уточнила, что экспресс-тест — безопасный, для его проведения не требуется специальных навыков. Брать станут только мазок из носовой полости. Школы, задействованные в проекте, будут самостоятельно решать, как проводить тестирование: с привлечением медицинского персонала или сотрудников образовательной организации, прошедших соответствующее обучение.

Старшеклассники при этом смогут провести себе тестирование самостоятельно, но под наблюдением учителя. Также сделать тест своему ребенку допускается и родителям, а происходить это должно в рамках установленного школой графика и в присутствии сотрудника школы. Если родители не хотят, чтобы их ребенка тестировали на учебе, они могут два раза в неделю приносить в школу отрицательный ПЦР-тест, проведенный в поликлинике или частной клинике.

Ракова напомнила, что желающие любого возраста дополнительно имеют право на бесплатный экспресс-тест на антиген к COVID-19, это стало доступно 11 октября и пока можно сделать в 20 точках в Москве. Тестируемому необходимо при себе иметь паспорт. Если тест проводится ребенку, то нужно свидетельство о рождении.

Этот механизм является альтернативой крайней меры для борьбы с коронавирусом — переходом на дистанционное обучение, отмечает Ракова. Практика экспресс-тестов уже широко применяется за рубежом. В Москве первые тесты начнут делать с 14 октября.

«Мы понимаем, что [дистанционное обучение] это крайняя мера, которую никто в городе не хочет допустить <...> Обращаю внимание, что положительный результат экспресс-теста не является основанием ни для того, чтобы признать ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе. Но он является основанием для незамедлительного направления на дом к ребенку врача из поликлиники», — сказано в заявлении Раковой.

Алгоритм такого тестирования предусматривает, что ученик в случае положительного результата теста должен быть осмотрен и проверен врачом на наличие симптомов ОРВИ, после чего у него возьмут ПЦР-тест и проведут еще один экспресс-тест. Далее будет приниматься план лечения, бесплатно протестируют всех членов семьи заболевшего и примут решение о переводе его класса или дошкольной группы на двухнедельный карантин.

Волна заболеваемости

За последние сутки в России выявлено 28 717 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них без клинических проявлений болезнь развивалась у 2 493 (8,7%).

Летальных исходов за прошедшие 24 часа подтверждено 984, это новый рекорд по ежесуточным смертям от COVID-19.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (4410), Санкт-Петербурге (2470), Московской области (1898). Больше всего летальных исходов зафиксировано в Москве (72), Санкт-Петербурге (65), Свердловской области (39).

Полностью выздоровели за сутки во всех регионах РФ 21 801 человек.

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