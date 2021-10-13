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Общество

Новые COVID-ограничения в России. Главное

Власти Самарской области назвали критической ситуацию с коронавирусом

В России растет заболеваемость COVID-19. В связи с этим многие регионы ужесточают ограничительные меры, от введения системы QR-кодов и обязательной вакцинации до запретов на проведение массовых мероприятий. «Газета.Ru» — о том, как и какие регионы борются с коронавирусом.

Самарская область. По числу новых случаев заражения регион демонстрирует один из самых высоких показателей по стране. Губернатор Дмитрий Азаров констатировал, что ситуация критическая, и угроза локдауна существует. Пока в области увеличивают долю привитых медработников, создают COVID-free зоны и замораживают социальные карты жителей старше 65 лет. Большая часть ограничений не коснется вакцинированных и переболевших граждан.

Свердловская область. С 25 октября в регионе посещение музеев, библиотек, выставочных центров, объектов физкультуры и спорта (за некоторыми исключениями) будет возможно только по QR-кодам, а с 8 ноября без них не будут пускать в театры, концертные площадки, кинотеатры, салоны красоты, базы отдыха и санатории. Организовать контроль за этим должны будут собственники зданий, где находятся эти учреждения. Служащим государственной и муниципальной сферы для нахождения на рабочем месте также строго необходим QR-код — с 25 октября. В противном случае их будут отстранять от работы.

Чукотка. Обязательная вакцинация вводится для граждан из сфер здравоохранения, образования, транспорта, культуры и обслуживания, работников офисов и промышленности, включая, например, рыболовов.

Татарстан. С 11 октября в республике стали обязательными QR-коды для посещения ряда общественных мест, транспорта и мероприятий, также была введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Локдаун, по словам местных властей, регион объявлять не намерен.

Ивановская область. Правительство региона запретило проводить банкеты в организациях общественного питания. Исключением являются лишь семейные праздники и поминальные обеды численностью не более 30 человек.

Крым. Организации обязали перевести сотрудников 65 лет и старше на дистанционный формат работы. Также власти рекомендуют перевести на удаленный режим до 50% от всей численности сотрудников госучреждений. Для пенсионеров старше 65 лет отменяется льготный проезд.

Карелия. С 15 октября начинает действовать система QR-кодов, в том числе для туристов — им сертификат будет необходим для заселения в гостиницы. Временно приостанавливается посещение стационаров соцобслуживания. Дети в возрасте до 14 лет могут находиться в торговых центрах только в сопровождении взрослых. Кафе и ресторанам, где нет паспорта коллективного иммунитета, запрещается работать после полуночи.

Курганская область. Обязательная вакцинация для граждан старше 65 лет, которые не переболели или не поставили прививку. Пожилые люди могут выходить из дома только для обращения за медпомощью, в ближайшие магазины, правоохранительные органы и места проведения вакцинации.

Сахалин. Не прошедших вакцинацию от коронавируса не будут пускать в кино и театры. Граждан старше 60 лет, которые не поставили прививку, намерены отстранять от работы.

Волгоградская область. МФЦ очно будут принимать только вакцинированных граждан, обладателей ПЦР-тестов или переболевших. Вводится режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Это не коснется вакцинированных.

Новосибирская область. С 25 октября становится обязательной вакцинация для отдельных категорий граждан и QR-коды при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий. Проведение массовый мероприятия численностью свыше 500 человек возможно лишь при наличии QR-кодов или ПЦР-тестов.

Севастополь. С учетом низкого уровня вакцинации посещение всех общественных мест в городе возможно исключительно при предъявлении сертификата о прививке, справке о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста.

Мордовия. Власти одобрили с 15 октября применять QR-кодов для посещения культурных мероприятий, фитнес-центров, стадионов, кинотеатров и точек общественного питания. Это объясняется ростом числа заболевших в регионе.

Ленинградская область. Численность участников массовых мероприятий установлена в зависимости от уровня заболеваемости в отдельных районах. Всем сотрудниках государственных, муниципальных и частных организаций необходим документ о прохождении вакцинации, медотводе или перенесенном заболевании.

Новгородская область. Приостанавливается диспансеризация и проведение массовых развлекательных мероприятий. Все объекты общественной деятельности можно посещать только вакцинированным или переболевшим.

Чувашия. Вход на объекты социально-культурной сферы и общественного питания строго при наличии QR-кода, справке о перенесенном заболевании или антителах. Запрещать массовые мероприятия в республике пока не намерены.

Липецкая область. В тестовом режиме вводится система QR-кодов в предприятиях общественного. Для граждан с симптомами COVID-19, вызывающих врача на дом, будет предусмотрена система экспресс-тестирования на коронавирус.

ХМАО. В Югре вводится запрет на мероприятия с участием более 50 человек. Студенты с признаками коронавируса будут проходить экспресс-тестирование. Введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, включая лиц старше 60 лет из групп риска.

Воронежская область. Запрещается проведение спортивных мероприятий с привлечением зрителей, приостанавливается работа рынков непродовольственных товаров, концертных площадок и ярмарок. Для людей старше 65 людей вводится обязательная самоизоляция.

Белгородская область. Все досуговые центры и общественные точки возможно посещать только при наличии QR-кода, результаты ПЦР-тестов действовать не будут. На праздничных мероприятиях допускается не более 50 человек, каждый должен быть привит. Нахождение детей до 14 лет в торговых центрах и общепите без сопровождения взрослых ограничивается.

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