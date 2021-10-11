В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

В Москве можно будет пройти бесплатный экспресс-тест на коронавирус — в 20 точках. Его результат будет известен в течение 15 минут. По данным специалистов, этот способ помогает выявить зараженных вирусом и прервать цепочку распространения. Если у пациента будет положительный результат, ему сразу сделают ПЦР-тест и рекомендуют сократить количество контактов. В оперштабе рассказали, что за последние две недели в столице в два раза выросло число госпитализированных и в полтора — число заболевших.

Москвичи смогут сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус в общественных местах и МФЦ. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«Социально ответственным горожанам дается инструмент самопроверки на COVID-19 — перед поездкой к пожилым родственникам лучше проверить себя и убедиться, что для окружающих нет риска. Город предоставляет возможность сделать это быстро, бесплатно и в комфортных условиях», — сказала она.

Экспресс-тест на антиген к новому виду инфекции займет 15 минут. Он позволяет с высокой долей вероятности определить носителя COVID-19. Но в случае положительного результата специалисты возьмут дополнительный ПЦР-тест. Пациентам нужно будет подписать согласие на то, что они будут оставаться дома до получения результатов (около суток), которые придут по СМС и отобразятся в электронной медкарте.

Диагноз будет считаться подтвержденным только при получении положительного ПЦР-теста.

При этом экспресс-тестирование проводится при помощи забора материала из носа — как и ПЦР. Но для получения результата материалы не отправляют в лабораторию — их погружают в специализированный раствор и тест-систему, пишет ТАСС.

Бесплатное экспресс тестирование будет доступно в 20 местах: в десяти МФЦ и десяти общественных местах. В оперштабе отметили, что при выборе точек учитывалась их проходимость, удобство для жителей и рассредоточенность по Москве. Подчеркивается, что экспресс-тестирование «охватывает большинство округов столицы».

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«Пройти тестирование могут все желающие москвичи всех возрастов. Принести с собой нужно будет паспорт (или свидетельство о рождении для детей). Во всех точках предусмотрена понятная навигация — место экспресс-тестирования легко найти», — рассказали специалисты.

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, такой способ предварительного определения коронавируса тестировался еще с июля в двух центрах госсуслуг. В них сделали свыше 300 исследований. При этом в 85% случаев экспресс-тесты совпали с результатами ПЦР. Ложноположительные тесты составили 2%.

«Прервав цепочку распространения вируса, можно отложить или вовсе избежать ввода жестких ограничений вроде закрытия общественных пространств, то есть не лишать горожан привычного образа жизни, а также не наносить вред экономике города», — заверили в оперштабе.

Коронавирус в Москве

За последние сутки в российской столице выявили 5002 новых случая заболевания инфекцией. Следующим в списке по заболеваемости идет Санкт-Петербург, где коронавирус был зарегистрирован у 2931 человека.

«За сутки [в Москве] госпитализированы 1084 человека, скончался 71 пациент. На ИВЛ находятся 515 человек», — говорится в сообщении оперштаба. Днем ранее на ИВЛ было 496 москвичей.

За последние две недели число госпитализированных жителей столицы выросло вдвое. «А заболеваемость — в полтора раза. В такой ситуации основная задача — максимально оперативно выявить тех, кто может потенциально стать источником заболевания», — подчеркнули в оперштабе.

Рост заболеваемости наблюдается и в целом по России. С 10 на 11 октября в стране выявлено 29 409 новых случаев коронавируса. 8,9% новых заболевших переносили его бессимптомно. За сутки коронавирус стал основной причиной смерти 957 россиян. При этом полностью выздоровели 15 460 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 804 774 случая коронавируса во всех регионах страны. Умерли 217 372 жителя, выздоровели 6 873 579 человек.