В Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

Москвичи смогут сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус в общественных местах и МФЦ. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
«Социально ответственным горожанам дается инструмент самопроверки на COVID-19 — перед поездкой к пожилым родственникам лучше проверить себя и убедиться, что для окружающих нет риска. Город предоставляет возможность сделать это быстро, бесплатно и в комфортных условиях», — сказала она.
Экспресс-тест на антиген к новому виду инфекции займет 15 минут. Он позволяет с высокой долей вероятности определить носителя COVID-19. Но в случае положительного результата специалисты возьмут дополнительный ПЦР-тест. Пациентам нужно будет подписать согласие на то, что они будут оставаться дома до получения результатов (около суток), которые придут по СМС и отобразятся в электронной медкарте.
Диагноз будет считаться подтвержденным только при получении положительного ПЦР-теста.
При этом экспресс-тестирование проводится при помощи забора материала из носа — как и ПЦР. Но для получения результата материалы не отправляют в лабораторию — их погружают в специализированный раствор и тест-систему, пишет ТАСС.
Бесплатное экспресс тестирование будет доступно в 20 местах: в десяти МФЦ и десяти общественных местах. В оперштабе отметили, что при выборе точек учитывалась их проходимость, удобство для жителей и рассредоточенность по Москве. Подчеркивается, что экспресс-тестирование «охватывает большинство округов столицы».
Где сдат экспресс-тест?
Во флагманских центрах «Мои документы»:
ЦАО (ТЦ Афимолл Сити, Пресненская наб., 2),
ЮАО (ТЦ Columbus, Кировоградская ул., 13А),
ВАО (ТРЦ Щелковский, Щелковское ш., д. 75),
САО (ТРЦ Метрополис, Ленинградское ш., д. 16а, стр.8),
ЮВАО (в здании Leroy Merlin, Рязанский проспект, дом 2, корпус 3),
ЮЗАО (ТЦ Спектр, Новоясеневский проспект, д.1).
В центрах госуслуг районов:
Крылатское (Рублевское шоссе д.42 к.1),
Лосиноостровский (ул. Изумрудная, д. 18),
Митино (Новотушинский пр-д., д. 10),
Некрасовка (ул. Маресьева, д. 1).
В торговых центрах:
ГУМ, ЦУМ, «РИО» на Дмитровском шоссе и на Ленинском проспекте, «Л-153», «Ереван Плаза», «Калейдоскоп», «Океания», «Щука», фудмолл «ДЭПО».
«Пройти тестирование могут все желающие москвичи всех возрастов. Принести с собой нужно будет паспорт (или свидетельство о рождении для детей). Во всех точках предусмотрена понятная навигация — место экспресс-тестирования легко найти», — рассказали специалисты.
По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, такой способ предварительного определения коронавируса тестировался еще с июля в двух центрах госсуслуг. В них сделали свыше 300 исследований. При этом в 85% случаев экспресс-тесты совпали с результатами ПЦР. Ложноположительные тесты составили 2%.
«Прервав цепочку распространения вируса, можно отложить или вовсе избежать ввода жестких ограничений вроде закрытия общественных пространств, то есть не лишать горожан привычного образа жизни, а также не наносить вред экономике города», — заверили в оперштабе.
Коронавирус в Москве
За последние сутки в российской столице выявили 5002 новых случая заболевания инфекцией. Следующим в списке по заболеваемости идет Санкт-Петербург, где коронавирус был зарегистрирован у 2931 человека.
«За сутки [в Москве] госпитализированы 1084 человека, скончался 71 пациент. На ИВЛ находятся 515 человек», — говорится в сообщении оперштаба. Днем ранее на ИВЛ было 496 москвичей.
За последние две недели число госпитализированных жителей столицы выросло вдвое. «А заболеваемость — в полтора раза. В такой ситуации основная задача — максимально оперативно выявить тех, кто может потенциально стать источником заболевания», — подчеркнули в оперштабе.
Рост заболеваемости наблюдается и в целом по России. С 10 на 11 октября в стране выявлено 29 409 новых случаев коронавируса. 8,9% новых заболевших переносили его бессимптомно. За сутки коронавирус стал основной причиной смерти 957 россиян. При этом полностью выздоровели 15 460 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 804 774 случая коронавируса во всех регионах страны. Умерли 217 372 жителя, выздоровели 6 873 579 человек.