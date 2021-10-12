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Общество

Стало известно, когда ВОЗ может признать «Спутник V»

Эксперт ВОЗ рассказала, что организация может одобрить «Спутник V» до конца года

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
Признание вакцины от коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения затянулось из-за «некоторых юридических документов», которые должны подписать обе стороны. В ВОЗ надеются, что бумаги будут оформлены в ближайшее время, а препарат одобрят уже к концу года. В начале октября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заверил, что все разногласия с ВОЗ улажены.

До конца этого года Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Это станет реальным после того, как будут подписаны необходимые юридические документы. Об этом в интервью РИА «Новости» сказала старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

«Есть некоторые юридические документы, которые должны быть подписаны обеими сторонами, прежде чем процесс [оценки ВОЗ российской вакцины для экстренного использования] продолжится. И я думаю, что мы сейчас остановились на этом», — подчеркнула Сваминатан.

Ранее помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что оценка российской вакцины приостановлены из-за юридических процедур. В частности, речь шла о досье, которыми занимается РФПИ.

По словам Сваминатан, российская сторона подтвердила, что документы будут подписаны в скором времени.

«Как только это будет завершено, в принципе, мы ждем этого, оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция», — пояснила представитель международной организации.

Эксперт заметила, что пока нет данных, когда инспекции состоятся, но ВОЗ надеется, что они пройдут как можно скорее. «Так что если документы будут подписаны в ближайшие пару дней, после чего оценка возобновится, то очень возможно, что инспекция также произойдет до конца года, и процесс может быть завершен», — добавила специалист.

Если ВОЗ планирует закончить одобрение российской вакцины к концу года, то создатели препарата — Центр имени Гамалеи — надеются, что «Спутник V» будет зарегистрирован организацией гораздо раньше — в ноябре.

«Я думаю, что в ближайшее время это будет решено. Мы рассчитывали, что это будет в сентябре, но сейчас понимаем, что это будет в ближайшие месяцы — октябрь-ноябрь», — сказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра Владимир Гущин.

Но пока ни ВОЗ, ни ЕМА не одобрили ни одну из пяти российских вакцин. При этом признание российского препарата восстановит международное авиасообщение, приостановленное в связи с пандемией коронавируса. Так, если «Спутник V» будет признан, то это позволит привитым россиянам без ограничений путешествовать — в том числе в страны ЕС. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, этот вопрос сейчас обсуждается предметно. При этом он признал, что есть некоторые проблемы с Евросоюзом в визовой тематике.

Российский власти активно прорабатывают вопрос признания «Спутника V» ВОЗ.

В начале октября глава Минздрава России Михаил Мурашко встретился с главой ВОЗ Тедросом Гебрейесусом. По его словам, все вопросы были решены, а «барьеры сняты». Он уточнил, что для завершения процедуры официального одобрения ВОЗ на широкое использование вакцины нужно завершить «некоторые административные процедуры».

На следующий день после встречи Мурашко подчеркнул, что у международной организации нет никаких претензий к российской вакцине. «К продукту претензий не было, были вопросы по досье. На каждый фармацевтический продукт формируется пакет документов, который проходит оценку экспертов, они, соответственно, дают заключение», — пояснил он.

Тогда же, 4 октября, он заверил, что все документы, необходимые для регистрации препарата, оформлены. По его словам, все бумаги будут поданы в течение полутора недель.

В настоящее время «Спутник V» применяется в 70 странах с общим населением около 4 млрд человек. Таким образом препарат занимает второе место в мире по количеству одобрений иностранными госрегуляторами.

Возможно, в скором времени его одобрят в еще одной стране. 8 октября власти Италии заявили, что изучают возможности применения иностранных вакцин, которые еще не признало европейское агентство (ЕМА). Первый способ — вводить дополнительные дозы одобренной вакцины, второй — признание полных циклов вакцинации неодобренными препаратами.

«В настоящее время рассматриваются оба варианта, решение будет принято в ближайшие несколько дней», — сказал член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца.

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