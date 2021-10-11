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Общество

«Еще одна фальшивая новость»

РФПИ ответил на обвинения России в краже формулы вакцины AstraZeneca

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Yves Herman/Reuters
Публикация британского таблоида The Sun о том, что Россия якобы «украла формулу вакцины от коронавируса» не имеет научного смысла — в РФПИ напомнили, что «Спутник V» и AstraZeneca используют разные платформы. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал издание «очень известной, но глубоко не научной газетой», а академик РАН Геннадий Онищенко призвал уволить сотрудников британской разведки «за потерю профпригодности». Подробнее о том, как в Москве отреагировали на скандальную статью — в материале «Газеты.Ru».

Британская газета The Sun обвинила Россию в краже формулы вакцины от коронавируса у разработчиков AstraZeneca. Соответствующий материал таблоид опубликовал 11 октября.

В публикации, в частности, утверждается, что «российский шпион украл формулу вакцины от COVID-19, которую разработали университет Оксфорда и шведская компания AstraZeneca». Издание ссылается на данные американских спецслужб, согласно которым в «Спутнике V» якобы была скопирована «технология, используемая в оксфордской разработке». Об этом спецслужбы, как пишет The Sun, сообщили министрам британского правительства.

«В прошлом году шпионы указали пальцем на президента Владимира Путина. Они сказали, что были «более чем на 95%» уверены, что российские хакеры, спонсируемые государством, нацелились на британские, американские и канадские организации, разрабатывающие вакцину против COVID-19», — говорится в статье.

«Наглая ложь»

Комментируя эту информацию, Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что заметка The Sun не имеет научного смысла и является очередным фейком.

«Публикация The Sun — еще одна фальшивая новость и наглая ложь, основанная на анонимных источниках. История, созданная таблоидом The Sun, продвигается противниками успеха одной из самых эффективных и безопасных вакцин против COVID-19 в мире, и мы считаем такие атаки крайне неэтичными, поскольку они подрывают глобальные усилия по вакцинации. Они также не имеют никакого научного смысла, поскольку «Спутник V» и AstraZeneca используют разные платформы», — отмечается в официальном Twitter-акаунте «Спутника V».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что The Sun – очень известная, но ненаучная газета.

«Газета The Sun — очень известная, глубоко не научная газета. Вот, наверное, так мы и относимся к этим публикациям», — приводит его слова ТАСС.

«Необходима психологическая экспертиза»

Сотрудникам редакции The Sun надо пройти психологическую экспертизу. Такое мнение выразил депутат Госдумы VII созыва, академик РАН Геннадий Онищенко. По его оценкам, работников британской разведки следует уволить «за потерю профпригодности».

Онищенко отметил, что разработанные более восьми лет назад векторные вакцины не доводили до стадии испытаний по элементарной причине — не было необходимости. Пандемия COVID-19 лишь активизировала работы в этом направлении, добавил он.

«Застоявшийся, никак не проявлявший себя МИ-6 решил вот такую облыжную информацию выпустить. А если у них кто-то что-то там ворует — разбирайтесь со своими», — цитирует Онищенко РИА «Новости».

Вполне вероятным изложенный в материале The Sun сценарий назвал, в свою очередь, руководитель отдела расследований издания Bellingcat (российские власти считают это СМИ иностранным агентом – Газета.Ru) Христо Грозев, передает радиостанция «Эхо Москвы».

Что общего у двух вакцин

AstraZeneca — векторная вакцина, в которой генетическую информацию вируса SARS-CoV-2 в организм человека доставляет носитель на основе аденовируса шимпанзе. Ее начали производить в июне 2020 года до окончания тестирования, официально Британия одобрила вакцину в декабре прошлого года.

Вакцина центра им. Гамалеи «Спутник V» также является векторной, но работает на основе двух типов аденовируса человека. Она была зарегистрирована 11 августа 2020 года. В марте 2021-го директор центра Александр Гинцбург заявлял, что российская вакцина отличается от англо-шведской степенью очистки, которая у «Спутника V» выше.

Векторный тип вакцин, схожий с препаратом «Спутник V», был разработан еще в 2012 году, когда в Россию пришел ближневосточный респираторный синдром, напоминает РБК.

В июле 2020 года Национальный центр кибербезопасности Великобритании обвинил российских хакеров в атаке нескольких организаций, которые создавали вакцину от коронавируса. По данным центра, в числе атакованных были и учреждения в США и Канаде. В Кремле эти утверждения назвали голословными. По словам Дмитрия Пескова, Москва не имеет никакого отношения к попыткам украсть данные фармкомпаний.

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