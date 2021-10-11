Песков раскритиковал статью Sun о «краже спецслужбами России» формулы AstraZeneca

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подверг критике статью британского издания Sun, в которой говорится, что российские спецслужбы якобы украли формулу вакцины от коронавируса у компании AstraZeneca, чтобы создать собственный препарат «Спутник V».

«Слушайте, газета Sun — это же очень известная, глубоко не научная газета. Ну, наверное, вот так и мы относимся к этим публикациям», — сказал представитель Кремля.

Ранее в британском таблоиде Sun появилась статья, в которой утверждалось, что российские шпионы якобы украли формулу вакцины от коронавируса «Спутник V» у фармацевтической компании Oxford/AstraZeneca. Отмечалось, что соответствующие доказательства есть у британских спецслужб.

По данным издания, британская сторона предупреждала ранее о попытках российских хакеров, стоящих на службе у Москвы, добыть информацию из иностранных лабораторий, которые работали над созданием вакцин против COVID.

«Cпутник V» и AstraZeneca являются двухкомпонентными векторными вакцинами на основе аденовирусов. Однако в составе российского препарата — аденовирусы человека, а британской вакцины — аденовируса шимпанзе.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник Лайт».