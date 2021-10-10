Собчак попала в автомобильную аварию в Сочи, есть погибшие

Машина, в которой ехала телеведущая Ксения Собчак по пути из Адлера в аэропорт, врезалась, двигаясь по встречной полосе, в другой автомобиль. Собчак не пострадала, но погибли два человека из другой машины. Везший журналистку водитель признался, что очень торопился. После ДТП Собчак с сопровождающими уехала на такси.

Телеведущая Ксения Собчак попала в автоаварию, в результате которой погиб человек. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на собственные источники. Позже информация подтвердилась.

ДТП случилось вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной в Краснодарском крае.

Водитель Mercedes S 500, в котором находилась телеведущая, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen. Вторую иномарку от удара отбросило на микроавтобус. В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen. Находившиеся в машине 28-летний водитель и 29-летняя женщина получили травмы.

По информации источника «Интерфакса», жертвами аварии стали два человека: еще один пассажир Volkswagen скончался уже в больнице. В микроавтобусе ехали 10 человек, никто из них не пострадал. По данным «112», вместе с Собчак в салоне Mercedes находились еще два человека, они также не пострадали. После ДТП все они уехали на такси в аэропорт.

В главке МВД по Краснодарскому краю подтвердили, что вечером в субботу на 38-м километре дороги Адлер — Красная Поляна произошла авария с Mercedes и Volkswagen Polo, в результате которой погибла женщина, однако ничего не сказали по поводу того, была ли в одной из машин Собчак. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Позже информацию о том, что именно телеведущая находилась в машине, подтвердили источники «Интерфакса». Как сообщил «Рен-ТВ», водитель Mercedes подтвердил, что в салоне находилась Собчак. Ее менеджер Кирилл Суханов не стал комментировать сообщения о ДТП. В социальных сетях телеведущей нет никакой информации о случившемся. По данным телеканала, автомобили столкнулись лоб в лоб.

По сведениям Telegram-канала «Майор и Генерал», журналистка была с помощниками и охраной. Все они после столкновения пересели в другой автомобиль и уехали.

«Московский комсомолец» со ссылкой на соцсети написал, что Собчак 9 октября была в Сочи, где работала с актером Игорем Верником.

СМИ и Telegram-каналы отмечают, что виновником аварии, вероятнее всего, был водитель арендного Mercedes, на котором ехала Собчак. Известно, что погибшая женщина приехала в Краснодарский край на отдых из Подмосковья с подругой.

Сайт «Кубань 24» пишет, что расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК России (нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности) взяла под контроль прокуратура.

Позже Readovka сообщила, что Собчак возвращалась из Красной поляны, где выступала на корпоративе вместе с певицей Земфирой. Она опаздывала на самолет, водитель арендованной иномарки признался, что «очень спешил и гнал по встречке». Известно, что на свой рейс телеведущая в итоге успела.