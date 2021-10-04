«Умнее гадости, которую творит»: Тигран Кеосаян — о проектах Ксении Собчак

Кинорежиссер и телеведущий Тигран Кеосаян в интервью с Антоном Красовским высказал свое мнение о проектах тележурналистки Ксении Собчак.

По словам Кеосаяна, ему трудно оценить работу видеоблогеров, которые пришли в сеть из телевизионных передач. В пример он привел Собчак и Юрия Дудя. Кеосаян уверен, что острый ум мог бы позволить Собчак делать более интересные и качественные проекты. «Ксюша умнее той гадости, которую она творит», — поделился он.

Кеосаян предположил, что Собчак мешает прошлый опыт работы на «Доме-2».

Ранее в выпусках своего YouTube-шоу Ксения Собчак взяла первое после госпитализации интервью у пережившей тяжелый случай пневмонии певицы МакSим, «завалила» вопросами из школьной программы телеведущую Анастасию Ивлееву и побеседовала с державшим в подвале двух девушек «скопинским маньяком». После последнего интервью она получила много критических отзывов в сети.