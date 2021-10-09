Актер миманса Кулеш погиб во время представления оперы «Садко» в Большом театре

Артист Большого театра Евгений Кулеш погиб во время представления оперы «Садко». В самом начале представления на него опустилась декорация — 37-летний актер получил удар по голове и скончался до приезда врачей. В театре сообщили, что механизм декорации сработал в штатном режиме, а очевидцы считают, что причиной трагедии стали ошибочные действия актера.

Трагедией завершилось представления оперы «Садко» в Большом театре в субботу, 9 октября — в самом начале представления декорация ударила по голове одного из актеров.

Telegram-канал 112 сообщил, что погибшим оказался 37-летний актер миманса (группа артистов, участвующих в массовых сценах оперных и балетных постановок – «Газета.Ru») Евгений Кулеш. Он скончался еще до приезда скорой. После инцидента опера была остановлена, а зрителей попросили покинуть зал.

close Место гибели артиста на сцене Государственного академического Большого театра, 9 октября 2021 года Евгений Кулеш Евгений Кулеш Ситуация у Большого театра после гибели артиста, 9 октября 2021 года Полную галерею можно посмореть

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Позднее очевидцы рассказали, что декорация опустилась в штатном режиме, а актер просто не успел отойти в нужную сторону.

«В самом начале, когда декорации спускались сверху на сцену, актер не успел отойти. Спектакль прервали словами: «Стоп! Стоп! Вызовите «скорую». Здесь кровь!»

Сначала мы подумали, что это часть спектакля. Был объявлен антракт, а потом сообщили об отмене спектакля», — написали они.

Сообщалось, что Кулеш должен был вынести стул и поставить его прямо в центре сцены. После этого артист должен был отойти в сторону, но вместо этого он сделал шаг назад. В этот момент декорация начала опускаться со скоростью 1,5-2 метра в секунду. Ему начали кричать, чтобы он отбежал, однако из-за шума он этого не услышал.

Telegram-канал SHOT написал, что проверяется версия об алкогольном опьянении актера. Также на канале появился комментарий одной из сотрудниц театра.

«Я разговаривала с дирижером, который сказал: «40 лет я тут работаю и такого не было». Это дело случая. У нас настолько технически правильно настроенная техника, что невозможно поверить в то, что что-то могло случиться», — сказала она.

В свою очередь Telegram-канал Baza предположил, что причиной смерти актера стал открытый перелом черепа.

Позднее в администрации Большого театра подтвердили гибель артиста.

«Во время спектакля «Садко» при смене декораций погиб артист миманса. Спектакль был тут же остановлен, зрителей попросили выйти из зала. В настоящее время на месте работают следователи с целью установить все обстоятельства произошедшего трагического события. Администрация театра оказывает все необходимое содействие», — отметили в пресс-службе театра, чьи слова приводит ТАСС.

Издание «Известия» со ссылкой на источник сообщило, что по неподтвержденной информации, декорация была хорошо закреплена и по сюжету должна была опуститься вплотную к сцене. При этом под ней по неизвестным причинам оказался артист.

В столичной прокуратуре и Следственном комитете сообщили, что по данному факту проводятся проверки.

Опера «Садко»

В постановке Большого театра, запланированной на субботу, 9 октября, дирижером является Тимур Зангиев, режиссером-постановщиком и сценографом Дмитрий Черняков, а роль Садко в постановке исполняет Нажмиддин Мавлянов, который является ведущим солистом Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, а в Большом театре является приглашенным солистом.

Автором оперы «Садко» является Николай Римский-Корсаков. В работе над либретто ему помогали друзья и коллеги — критик Владимир Стасов, математик Николай Штруп, любитель музыки Василий Ястребцев. Позже к работе подключился знаток древнерусской литературы Владимир Бельский.

В 2019 году инцидент с декорацией произошел в московском Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Тогда во время репетиции рухнул помост, на котором стояли артисты хора. В результате инцидента более 20 человек упали с высоты около полутора метров. В театре отметили, что один из упавших артистов получил незначительный ушиб руки и самостоятельно обратился в травмпункт.