Ученый Латэм: коронавирус мог возникнуть в организме китайского шахтера в 2012 году

Коронавирус мог развиваться в теле инфицированного в 2012 году шахтера, образцы которого попали в лабораторию в Ухане, откуда, возможно, произошла утечка. Такую версию происхождения вируса рассказал исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм, пишет газета The Telegraph.

«Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила в легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году. Вирус просочился из медицинского образца, полученного от шахтеров, среди которых произошла вспышка заболевания», — рассказал эксперт.

Он пояснил, вирус может совершать «странные эволюционные скачки» и быстро развивать большое количество мутаций, находясь внутри одного человека в течение длительного времени. Еще в 2012 году шесть шахтеров, которые чистили помет летучих мышей в шахте Тунгуань, серьезно заболели пневмонией, похожей на COVID-19.

Трое из них скончались, остальные были госпитализированы на срок до шести месяцев. Китайский исследователь, исследовавший случаи смерти в рамках своей магистерской диссертации, пришел к выводу, что они, вероятно, были инфицированы коронавирусом, источником которого являются летучие мыши.

«Теория предполагает, что у одного шахтера развилось много сотен мутаций, чтобы превратиться в Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев», — сказал Латэм.

В конце сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возобновлении расследования о происхождении коронавируса. В расследования примут участие около 20 ученых, среди которых специалисты по лабораторной безопасности, генетики и эксперты по болезням животных, которые собираются посетить Китай и другие страны. Основной целью группы будет изучение гипотезы о том, мог ли коронавирус появиться в лаборатории.