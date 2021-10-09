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Общество

«Дело школьного учителя — не предмет, а его ученики»

Профессор объяснила особенности поколения «альфа» на фоне конфликта в школе Краснодара

В сети активно обсуждают поведение краснодарской учительницы, пообещавшей «набить морду» ученикам — видео с угрозами распространилось в соцсетях. Позже выяснилось, что педагога спровоцировал отказ учеников убрать за собой мусор. Эксперты в области образования считают, что подобные конфликты происходят из-за непонимания, как работать с новым поколением. В российских школах сегодня преобладает устаревшая «авторитарная модель взаимоотношений», которую нынешние дети плохо воспринимают. Между тем, престиж профессии в последние годы сильно пострадал — о необходимости поднимать его заявлял даже президент России Владимир Путин.

Поколение «альфа»

В пятницу, 8 октября, в социальных сетях распространилось видео из краснодарской школы: на кадрах учительница обещает «набить морду» ученикам.

Позже местный департамент образования инициировал педагогическое расследование. «По информации департамента образования, инцидент произошёл 7 октября 2021 года на перемене после урока английского языка в 6 «В» классе», — уточнили в ведомстве.

Причиной конфликта стал отказ учеников убрать бумагу, фантики и пустые бутылки, которые они разбросали по классу, добавили в департаменте.

По словам заслуженного профессора НИУ ВШЭ, эксперта в области образования Ирины Абанкиной подобные конфликты случаются повсеместно и регулярно – просто не все из них попадают на видео.

«Не только у нас, но и по всему миру сейчас рушится авторитарная модель взаимоотношений «учитель-ученик»: «Я говорю – вы делаете». Давно идет обсуждение перехода на партнерские отношения, и мы сделали много шагов в этом направлении, но пока авторитарная модель преобладает, и выйти из нее достаточно сложно: этому способствуют культурные и религиозные нормы», — рассказала она.

Однако сегодня в школу пришло поколение «альфа» — дети, рожденные после 2010 года, отметила профессор. Они воспитаны в идее раннего приучения к самостоятельности, инициативности и лидерству. При этом с ранних лет они попадают в интернет, где можно занять доминирующую позицию вне зависимости от положения в реальном мире, – ребенку необязательно налаживать отношения с окружающими и подстраиваться под них, ведь «комфортная среда» всегда под рукой. В связи с этим «альфа»-ребенок почти лишен авторитетов.

«У нас не хватает грамотных методологических рекомендаций поведения в сложных ситуациях с этим новым поколением. Педагог просто не знает, как себя вести, а ситуаций неподчинения, несогласия, между тем, очень много. На решение этих конфликтов не ориентированы ни методички, ни психологи, ни сами учителя», — пояснила Абанкина.

Российский педагог ориентирован, прежде всего, на академические успехи, углубленное знание предмета, добавила эксперт. Он не желает брать на себя обязанности по воспитанию и решению конфликтов. Однако учебного материала сегодня достаточно и в интернете, а «дело школьного учителя – это все-таки не предмет, который он преподает, а его ученики».

«Сегодня роль педагога, его квалификация становится более сложной. Он уже не просто предметник, он психолог, который хорошо разбираются в возрастных кризисах, умеющий работать с разными детьми, понимающий, как возникают конфликты и как их нивелировать», — сказала она.

«Обслуживающий персонал»

Профессия учителя сегодня переживает «очень сложные времена», заявила детский омбудсмен Татарстана, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«У профессии уже нет того престижа, который был раньше, который у нее должен быть. Это связано с рядом факторов, в том числе с тем, что до недавнего времени считалось, что школа оказывает исключительно «образовательные услуги», что делало учителя «обслуживающим персоналом», — считает она.

Кроме того, по словам омбудсмена, ученики сегодня «хорошо знают свои права, но при этом забывают об обязанностях».

«У учителя сегодня практически не осталось рычагов воздействия на детей. Нельзя отчислить ребенка из школы, даже если он отпетый хулиган, например. К тому же, сами родители часто позволяют себе плохо отзываться об учителе в присутствии ребенка: конечно, если они его критикуют, то ребенок не доверяет педагогу, ведь авторитет родителей выше. И это бомба замедленного действия: сначала рушится авторитет учителя, а потом – и родителей. Дети вырастают «без царя в голове», — добавила Волынец.

На учителя, в конечном итоге, возлагается огромная ответственность и нагрузка при сравнительно небольшой заработной плате. Если присовокупить к этому упавший престиж профессии, становится очевидным, почему молодежь неохотно идет работать в школы, отметила омбудсмен.

Напомним, о необходимости поднимать престиж профессии неоднократно говорил президент России Владимир Путин.

«Собственно, вы сами всё время говорите о том, что нужно поднимать престиж преподавательской деятельности, престиж учителя. Поэтому уже принято решение – начиная со следующего года конкурсные состязания будут проходить в новом формате, с широким информационным освещением, чтобы лучшие представители профессии были на виду, своим мастерством задавали планку для всего педагогического сообщества страны», — сказал он 5 октября во время онлайн-встречи с призерами, лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года».

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