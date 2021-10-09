В ГД призвали усилить надзор за качеством алкогольной продукции после трагедии в Орске

В России около 30% рынка алкоголя занято контрафактной продукцией, сообщил «Газете.Ru» эксперт отрасли. В основном нелегалы при производстве используют медицинский спирт, однако его поставщики могут по случайности отправить опасный для жизни метиловый. Чтобы россияне не велись на контрафакт, нужно запустить строго контролируемую государством линейку бюджетного алкоголя, убежден эксперт. В Госдуме тем временем считают, что проблему решит усиление надзора за нарушителями.

В Оренбургской области 26 человек скончались после употребления водки — подделки под известную марку. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. В больницу люди начали поступать 6 октября.

По предварительной версии, алкоголь продавали с торгово-закупочной базы в городе Орске. 35-летний житель Орска в хозпостройке своего частного дома изготавливал поддельный алкоголь, потом его развозили по торговым точкам.

В ходе обысков были обнаружены 1279 стеклянных и пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью — ее состав предстоит установить экспертам. По подозрению в сбыте контрафактного алкоголя задержано шесть жителей региона. Удалось определить еще нескольких людей, причастных к серьезному отравлению.

Торгуют в интернете на 5 млрд ежегодно

Контрафактная продукция занимает порядка трети объема рынка алкоголя, заявил «Газете.Ru» гендиректор некоммерческой организации «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

«Объем нелегального рынка в сегменте крепкого алкоголя составляет 30%, в слабоалкогольном сегменте (пиво, вино) — 10-12%. Дело в том, что на крепкий алкоголь высокий акциз. Соответственно, подделывать его выгодней. Кроме того, водку подделать технологически проще, чем вино или пиво», — отметил он.

В случае, если подделку изготавливают на крупном производстве, то используется контрафактный этиловый спирт. На продукцию наклеивают этикетки известных брендов.

Если же алкоголь человек производит дома в небольших объемах, то он добавляет в продукцию медицинский спирт, поскольку его можно купить в аптеке, а отличительную маркировку печатает на принтере.

«Предприниматели, которые разливают левую водку, на сырье не экономят — они по-другому зарабатывают, на налогах. И бывает, что поставщики спирта случайно подсовывают метанол вместо этанола, которые отличить нельзя. Они это разлили, и люди отравились», — пояснил Черниговский.

По словам эксперта, многие открыто продвигают свою продукцию в интернете.

«У нас самое жесткое законодательство, касаемо алкоголя, но при этом исполнение недостаточное. Если набрать в интернете фразу: «Купить алкоголь ночью или водку в канистрах», то высветится много предложений. Легальная бутылка водки по МРЦ (минимальная розничная цена) стоит 243 рубля, а контрафактную пятилитровую канистру водки можно купить за 600 рублей.

Ежегодный объем интернет-торговли контрафактным алкоголем составляет около 5 млрд рублей. У нас порядка 3 тыс. сайтов, которые реализуют подпольный алкоголь в любое время», — подчеркнул он, ссылаясь на исследование компании Group IB.

Тем временем алкоголь, который не продают в интернете, отправляют в небольшие продовольственные магазины, которые не имеют лицензии на продажу спиртной продукции.

Отличить невозможно

Отличить контрафакт в домашних условиях невозможно — между этанолом и метанолом нет разницы ни во вкусе, ни в запахе, отметил врач психиатр-нарколог, главврач медцентра «Корсаков» Алексей Казанцев. По его словам, проверить качество алкоголя можно, только если на нем есть QR-код.

«В магазинах проверяют качество продукции и это самое важное. Важно на бутылке обратить внимание на акцизную марку и QR-код, по которому можно узнать о поставщиках и производителях. Да, он дороже, но точно качественный», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

В основном массовые отравления людей происходят, когда в продукцию случайно попадает технический, или метиловый, спирт, напомнил Казанцев.

«Первые признаки похожи на обычную интоксикацию после большого количества выпитого. Человека подташнивает, рвет, кружится голова, болит живот. Спустя несколько часов или на следующий день, в зависимости, сколько было выпито, начинается ухудшение состояния», — пояснил специалист.

В частности, появляются сильные боли в мышцах, жажда и раздвоение в глазах. В случае, если не обратиться за помощью, может наступить слепота, судороги, падение давления и сердечного ритма — кожа станет серо-зеленого цвета.

«Смертельной дозой метанола считается 100 мл. Однако даже маленькое количество может привести к последствиям. Так, от 40-50 мл начнется паралич зрительного нерва, сложности с дыханием. В итоге может наступить смерть», — уточнил Казанцев.

Для того, чтобы продержаться до приезда скорой, следует выпить большое количество воды или розового раствора (вода с марганцовкой). «Смешно, но противоядием к метанолу служит хорошая водка на основе этанола. Но я не рекомендовал бы пробовать этот способ», — добавил медик.

Бюджетный алкоголь и ужесточение контроля

Законодательство, касающееся регулирования и продажи алкогольной продукции, было усовершенствовано по трем направлениям за последние пять лет, напомнил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

«Первое — введен жесткий госконтроль за всей алкогольной продукцией. Были реализованы законы на ужесточение наказания за производство и продажу контрафактной продукции. Второе касается снижения спроса на алкогольную продукцию. Здесь многие субъекты до сих пор не дорабатывают — они недостаточно организуют соцрекламу и не стимулируют здоровый образ жизни. Третье — органы самоуправления обязали создать условия для здорового образа жизни и реализовать профилактические программы на формирование ответственного отношения граждан к своему здоровью», — пояснил он.

Несмотря на это, правоохранительным органам стоит усилить надзор за контрафактным алкоголем, считает Говорин. Кроме того, крепкий алкоголь должен продаваться в специализированных магазинах.

«Правоохранителям нужно тщательнее и чаще проверять все магазины, где продают алкоголь. Вообще, стратегически неплохо было бы перевести всю алкопродукцию из розницы в специализированные магазины. Однако на данном этапе реализовать это нельзя, ведь в сельской местности с населением в полторы тысячи человек не построишь такие магазины», — добавил депутат.

По мнению Максима Черниговского, для тех, кто не может позволить себе купить качественное спиртное, нужно запустить строго контролируемую государством линейку бюджетного алкоголя.

«Одна из форм решения проблемы с суррогатным алкоголем может быть заимствована у США, где для бедняков и маргиналов продают бюджетный алкоголь. Это литровая, не брендированная бутылка, которая стоит около $2,5 (140 рублей). Это же лучше, чем человек отравится метанолом — это страшная смерть», — заключил он.