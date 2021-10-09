Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Подмосковье теплоход сел на мель и заблокировал проход для других... 15:16
Форвард «Вашингтона» Оши — о травме Овечкина: он русский, а значит... 15:05
Ливан остался без электричества 14:56
Житель Батуми потерял жену, брата и двоих детей в результате обрушения дома 14:54
Журналист рассказал, как Загитова требовала удалить ее фото с матча КХЛ 14:54
Девушка-боец UFC объяснила критику Хабиба в адрес ринг-герлз 14:43
Следствие возбудило дело после избиения группой солдат военнослужащего в Хабаровском... 14:39
Американка отсидит четыре дня в тюрьме за фотографию медведей в нацпарке 14:34
Экс-вратарь сборной СССР предположил, что Дзюба болел за Словакию в матче... 14:25
Число фигурантов дела об отравлении алкоголем в Оренбургской области увеличилось... 14:25
Общество

Отличить подделку невозможно: как устроен рынок контрафактного алкоголя

В ГД призвали усилить надзор за качеством алкогольной продукции после трагедии в Орске

close
100%
СК РФ по Оренбургской области
В России около 30% рынка алкоголя занято контрафактной продукцией, сообщил «Газете.Ru» эксперт отрасли. В основном нелегалы при производстве используют медицинский спирт, однако его поставщики могут по случайности отправить опасный для жизни метиловый. Чтобы россияне не велись на контрафакт, нужно запустить строго контролируемую государством линейку бюджетного алкоголя, убежден эксперт. В Госдуме тем временем считают, что проблему решит усиление надзора за нарушителями.

В Оренбургской области 26 человек скончались после употребления водки — подделки под известную марку. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. В больницу люди начали поступать 6 октября.

По предварительной версии, алкоголь продавали с торгово-закупочной базы в городе Орске. 35-летний житель Орска в хозпостройке своего частного дома изготавливал поддельный алкоголь, потом его развозили по торговым точкам.

В ходе обысков были обнаружены 1279 стеклянных и пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью — ее состав предстоит установить экспертам. По подозрению в сбыте контрафактного алкоголя задержано шесть жителей региона. Удалось определить еще нескольких людей, причастных к серьезному отравлению.

Торгуют в интернете на 5 млрд ежегодно

Контрафактная продукция занимает порядка трети объема рынка алкоголя, заявил «Газете.Ru» гендиректор некоммерческой организации «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.

«Объем нелегального рынка в сегменте крепкого алкоголя составляет 30%, в слабоалкогольном сегменте (пиво, вино) — 10-12%. Дело в том, что на крепкий алкоголь высокий акциз. Соответственно, подделывать его выгодней. Кроме того, водку подделать технологически проще, чем вино или пиво», — отметил он.

В случае, если подделку изготавливают на крупном производстве, то используется контрафактный этиловый спирт. На продукцию наклеивают этикетки известных брендов.

Если же алкоголь человек производит дома в небольших объемах, то он добавляет в продукцию медицинский спирт, поскольку его можно купить в аптеке, а отличительную маркировку печатает на принтере.

«Предприниматели, которые разливают левую водку, на сырье не экономят — они по-другому зарабатывают, на налогах. И бывает, что поставщики спирта случайно подсовывают метанол вместо этанола, которые отличить нельзя. Они это разлили, и люди отравились», — пояснил Черниговский.

По словам эксперта, многие открыто продвигают свою продукцию в интернете.

«У нас самое жесткое законодательство, касаемо алкоголя, но при этом исполнение недостаточное. Если набрать в интернете фразу: «Купить алкоголь ночью или водку в канистрах», то высветится много предложений. Легальная бутылка водки по МРЦ (минимальная розничная цена) стоит 243 рубля, а контрафактную пятилитровую канистру водки можно купить за 600 рублей.

Ежегодный объем интернет-торговли контрафактным алкоголем составляет около 5 млрд рублей. У нас порядка 3 тыс. сайтов, которые реализуют подпольный алкоголь в любое время», — подчеркнул он, ссылаясь на исследование компании Group IB.

Тем временем алкоголь, который не продают в интернете, отправляют в небольшие продовольственные магазины, которые не имеют лицензии на продажу спиртной продукции.

Отличить невозможно

Отличить контрафакт в домашних условиях невозможно — между этанолом и метанолом нет разницы ни во вкусе, ни в запахе, отметил врач психиатр-нарколог, главврач медцентра «Корсаков» Алексей Казанцев. По его словам, проверить качество алкоголя можно, только если на нем есть QR-код.

«В магазинах проверяют качество продукции и это самое важное. Важно на бутылке обратить внимание на акцизную марку и QR-код, по которому можно узнать о поставщиках и производителях. Да, он дороже, но точно качественный», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

В основном массовые отравления людей происходят, когда в продукцию случайно попадает технический, или метиловый, спирт, напомнил Казанцев.

«Первые признаки похожи на обычную интоксикацию после большого количества выпитого. Человека подташнивает, рвет, кружится голова, болит живот. Спустя несколько часов или на следующий день, в зависимости, сколько было выпито, начинается ухудшение состояния», — пояснил специалист.

В частности, появляются сильные боли в мышцах, жажда и раздвоение в глазах. В случае, если не обратиться за помощью, может наступить слепота, судороги, падение давления и сердечного ритма — кожа станет серо-зеленого цвета.

«Смертельной дозой метанола считается 100 мл. Однако даже маленькое количество может привести к последствиям. Так, от 40-50 мл начнется паралич зрительного нерва, сложности с дыханием. В итоге может наступить смерть», — уточнил Казанцев.

Для того, чтобы продержаться до приезда скорой, следует выпить большое количество воды или розового раствора (вода с марганцовкой). «Смешно, но противоядием к метанолу служит хорошая водка на основе этанола. Но я не рекомендовал бы пробовать этот способ», — добавил медик.

Бюджетный алкоголь и ужесточение контроля

Законодательство, касающееся регулирования и продажи алкогольной продукции, было усовершенствовано по трем направлениям за последние пять лет, напомнил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

«Первое — введен жесткий госконтроль за всей алкогольной продукцией. Были реализованы законы на ужесточение наказания за производство и продажу контрафактной продукции. Второе касается снижения спроса на алкогольную продукцию. Здесь многие субъекты до сих пор не дорабатывают — они недостаточно организуют соцрекламу и не стимулируют здоровый образ жизни. Третье — органы самоуправления обязали создать условия для здорового образа жизни и реализовать профилактические программы на формирование ответственного отношения граждан к своему здоровью», — пояснил он.

Несмотря на это, правоохранительным органам стоит усилить надзор за контрафактным алкоголем, считает Говорин. Кроме того, крепкий алкоголь должен продаваться в специализированных магазинах.

«Правоохранителям нужно тщательнее и чаще проверять все магазины, где продают алкоголь. Вообще, стратегически неплохо было бы перевести всю алкопродукцию из розницы в специализированные магазины. Однако на данном этапе реализовать это нельзя, ведь в сельской местности с населением в полторы тысячи человек не построишь такие магазины», — добавил депутат.

По мнению Максима Черниговского, для тех, кто не может позволить себе купить качественное спиртное, нужно запустить строго контролируемую государством линейку бюджетного алкоголя.

«Одна из форм решения проблемы с суррогатным алкоголем может быть заимствована у США, где для бедняков и маргиналов продают бюджетный алкоголь. Это литровая, не брендированная бутылка, которая стоит около $2,5 (140 рублей). Это же лучше, чем человек отравится метанолом — это страшная смерть», — заключил он.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Англосаксы указали Франции ее место»
В Париже обсуждают возможность выхода из НАТО
Разбегаются или ждут: что происходит с афганскими беженцами в США
США вдвое увеличили лимит на прием беженцев, но не успевают их распределять
Что известно об эксперименте с врачебными зарплатами
Ъ: правительство подготовило реформу начисления зарплат медикам
В Турции по подозрению в шпионаже задержали шесть иностранцев с паспортами России
Число фигурантов дела об отравлении алкоголем в Оренбургской области увеличилось до семи
В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19
Следствие возбудило дело после избиения группой солдат военнослужащего в Хабаровском крае
Новости и материалы
В Подмосковье теплоход сел на мель и заблокировал проход для других кораблей
Форвард «Вашингтона» Оши — о травме Овечкина: он русский, а значит скоро вернется
Ливан остался без электричества
Житель Батуми потерял жену, брата и двоих детей в результате обрушения дома
Журналист рассказал, как Загитова требовала удалить ее фото с матча КХЛ
Девушка-боец UFC объяснила критику Хабиба в адрес ринг-герлз
Американка отсидит четыре дня в тюрьме за фотографию медведей в нацпарке
Экс-вратарь сборной СССР предположил, что Дзюба болел за Словакию в матче с Россией
Представитель Серова опроверг сообщения об отмене концертов из-за болезни
Украинский дипломат предупредил Киев об опасности в отношениях с Евросоюзом
В суррогате, которым отравились более 50 жителей в Оренбуржье, обнаружили метанол
Хэмилтон заявил о готовности пожертвовать карьерой в «Формуле-1» ради пользы обществу
Палубные истребители МиГ-29 прилетели в Крым
Умер первый президент Ирана Абольхасан Банисадр
Комментатор Орлов назвал игру сборной России детским садом
Al Arab: Россия создала более мощную «дубину» и обошла США
Лоза назвал позором игру сборной России
На странице депутата думы Югорска появилась цитата Гитлера
Все новости
«Переехала из Украины и должна прогибаться под поляков»
Как украинские гастарбайтеры живут в Польше
Раздел МХТ, Доронина против Боякова и уход Ширвиндта
Как менялось руководство в главных московских театрах
Земля гигантов: итальянцы слышали о существовании Америки до путешествия Колумба
Ученые нашли упоминание Америки в миланской хронике, написанной до Колумба
«Делают вид, что расстреливают друг друга»
Школы в Британии просят родителей не давать детям смотреть «Игру в кальмара»
Как приготовить идеальный бефстроганов
История 5 авторских рецептов бефстроганова от знатоков русской кухни
От дизайнеров до таргетологов: сколько зарабатывают на Instagram
Эксперты оценили стоимость услуг по продвижению и ведению Instagram
От начальника лагеря до профессора Преображенского: лучшие роли Евгения Евстигнеева
Как подобрать зимние шины для автомобиля
Эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе зимних покрышек
Военные, НЛО и олигархи: что могло быть причиной сбоя в Facebook
Самые невероятные теории об отключении Facebook
Американские морпехи засветились с чужим рюкзаком
МИД потребовал снять иммунитет с троих дипломатов США после кражи в баре
«Средний срок жизни на улице — пять-семь лет»
Как пандемия осложнила положение бездомных, которые не могут привиться от COVID-19
Конвейер Volkswagen в Калуге встал из-за нехватки полупроводников
В России приостановлена сборка Volkswagen Polo и Skoda Rapid
«Мы вступали в другой ЕС». Почему Варшава устроила бунт против Брюсселя
В Европарламенте оценили польский закон о верховенстве конституции над законами ЕС
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях