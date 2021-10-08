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Общество

2 млн, медаль и экскурсия: как наградят бармена, заступившегося за девушку в метро

Песков назвал подонками избивших мужчину в метро уроженцев Дагестана

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Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил выделить премию пострадавшему в драке с уроженцами Дагестана в метро Роману Ковалеву в размере 2 млн рублей. Наградят мужчину также в баре, где он работает, а в столичном метрополитене ему пообещали провести экскурсию по ночной подземке. В Кремле тем временем назвали избивших Ковалева «подонками», но призвали не акцентировать внимание на их национальности. Родственники обвиняемых в свою очередь не верят, что те переняли жестокость дома.

В Кремле отреагировали на получивший резонанс инцидент в московском метрополитене, когда 4 октября группа уроженцев Дагестана жестоко избила мужчину в вагоне электропоезда.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на фоне произошедшего не стоит говорить о межнациональной напряженности.

«Речь идет о подонках, о хулиганах, неважно, какой они национальности. Весьма отрадно, что они были быстро задержаны, что сейчас будут выполняться все необходимые процессуальные действия в их отношении, следствие и так далее», — заявил представитель Кремля журналистам.

Помощь Ковалеву

25-летний житель Воронежской области бармен Роман Ковалев, который заступился за девушку и был избит дагестанцами, в лице общественности стал национальным героем. Неравнодушные отправляют ему деньги и пишут слова похвалы и благодарности в социальных сетях. На страницу Ковалева в Instagram за несколько дней подписались свыше 16 тыс. человек.

В стороне не останутся и власти. Ранее глава СК РФ Бастрыкин распорядился представить Ковалева к ведомственной награде — медали «Доблесть и отвага». Медаль «За содействие» также получит женщина, вызвавшая полицию во время драки и нажавшая тревожную кнопку. Она выбежала вслед за нападавшими и указала на них правоохранителям, за счет чего их смогли практически сразу задержать.

Метрополитен выделит Ковалеву 2 млн рублей. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, навестивший пострадавшего в больнице.

«Роману явно уже лучше. Врачи будут делать все, чтобы полностью восстановить его здоровье, предстоит еще операция», — написал глава города на своей странице во «ВКонтакте», выразив дополнительно благодарность машинисту, дежурной, полицейским и помогавшей в задержании женщине.

У Ковалева диагностированы переломы лицевой кости и носа, ему потребуется операция. Врачи не прогнозируют, сможет ли пострадавший сохранить зрение на одном глазу. Заведение, в котором Ковалев работает барменом, обещает предоставить ему материальное поощрение.

«Будем награждать его. Завтра решим по поводу премий и так далее», — сказал директор бара Игорь Коновалов Telegram-каналу «Подъем».

В больнице, помимо Собянина, Ковалева также проведал начальник УВД на Московском метрополитене ГУ МВД Шамиль Сибанов. Он выразил мнение, что бармен «совершил настоящий подвиг», подарил ему книгу, посвященную истории столичного метро, и пригласил того на ночную экскурсию в метро по выздоровлении.

«Поверьте мне, это будет незабываемое в вашей жизни событие… Посмотрите на метро с другой стороны… Вам понравится. Мы поедем с вами в вагоне в составе, который первым был в 35-м году запущен», — пообещал Сибанов.

«Я такое воспитание мальчику на давала»

Трое нападавших в возрасте от 21 до 26 лет — Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов — отправлены в СИЗО на два месяца. Дело будет передано из органов полиции в СК РФ, и по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина действия подозреваемых переквалифицируют на ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Им также может быть выдвинуто обвинение ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По информации дагестанского МВД, двое из задержанных живут в городе Кизляре, родители третьего — в городе Хасавюрте.

Родственники подозреваемых из Дагестана удивлены и разочарованы поступком своих земляков. Некоторые из них не верят, что Мусалиев, Залибеков и Ханмагомедов могли совершить такое нападение.

«Мы все в шоке. Мы все в неотходящем шоке. Это на него не похоже. Конечно, каждый родитель защищает своего ребенка, я это все понимаю. Я ужасно сожалею», — прокомментировала ситуацию тетя Залибекова, говорится в посте МВД Дагестана на странице в Instagram.

Другие близкие нападавших оправдывают их.

«Он очень добрый, никогда мимо бабушки не пройдет, поможет. Я не знаю, как он оказался там. Может быть, отгонял, разнимал дерущихся. Я в шоке, я не верю», — заявила женщина.

Мать Мусалаева рассказала, что ее сын — вежливый и жалостливый человек. Она не понимает, где ее ребенок мог связаться с плохой компанией, а также считает, что в моменте с дракой он просто испугался.

«Я не знаю, я такое воспитание мальчику не давала, <...> где-то поможет, где-то что-то сделает <...> Он женат у меня, жена его шесть месяцев в положении. Я говорю: «Сынок, я одна вас не осилю. Надо работать». И вот сельчанин забрал его во Владикавказ. Он на сварщика выучился и на художника учится», — приводит слова матери нападавшего газета «Известия».

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