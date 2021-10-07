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Общество

«Не остался в стороне и заступился за девушку»

Бастрыкин поручил наградить пострадавшего в драке в метро мужчину

Полиция передаст дело об избиении мужчины в московском метро группой уроженцев Дагестана в Следственный комитет. В ближайшее время действия нападавших могут переквалифицировать на «покушение на убийство». В свою очередь 25-летний пострадавший Роман Ковалев, заступившийся за девушку, будет представлен СКР к ведомственной награде — медали «Доблесть и отвага».

Следственный комитет России по своему ходатайству ждет от органов полиции материалы уголовного дела о жестоком избиении мужчины в метро тремя уроженцами Дагестана. Необходимость передачи дела обоснована «резонансом происшествия», говорится в релизе, опубликованном на сайте СК РФ.

Центральный аппарат СК тем временем устанавливает картину случившегося. По имеющейся информации, 4 октября в вагоне поезда московского метрополитена, следовавшего по Арбатско-Покровской линии, серьезно пострадал 25-летний житель Воронежской области Роман Ковалев. Он заступился за девушку, которая попросила троих уроженцев Дагестана вести себя тише, и в итоге был избит. Мужчина госпитализирован с переломами носа и кости под глазом. Известно, что ему потребуется операция.

Судя по видео инцидента, опубликованном в сети, трое молодых людей избивали Ковалева ногами, нанося ему удары в область головы, уже после того, как пострадавший оказался на полу вагона. По неподтвержденной информации из СМИ, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемыми оказались трое приезжих в возрасте от 21 до 26 лет — Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов. Их задержали спустя примерно 10 минут после драки. Установлено, что двое из них ранее были судимы. 6 октября суд отправил всех троих в СИЗО на два месяца.

Изначально столичная полиция возбудила дело по статье «Хулиганство», однако глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил квалифицировать действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

«После того, как потерпевший оказался на полу в собственной крови, один из нападавших продолжил наносить ему удары ногой по голове. С позиции следствия, эти обстоятельства свидетельствуют о совершении особо тяжкого преступления», — объясняется в сообщении ведомства.

В отношении троих подозреваемых выдвинуто еще одно обвинение — по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Следствию удалось установить, что в момент задержания нападавшие оказывали сопротивление сотрудникам полиции. Один из них при этом угрожал представителю власти колющим предметом, похожим на нож, а второй достал перцовый баллончик.

Кадры задержания опубликованы в сети.

На них видно, что лежащий лицом в асфальт нападавший в красной куртке (именно он, как показано на записи из вагона метро, активнее других избивал Ковалева) громко кричит, когда на него надевают наручники. Прохожий попытался заступиться за мужчину, но после непродолжительного разговора с правоохранителем отошел.

В ходе следственных действий подозреваемые представили разные версии своего участия в драке. Так, один из них напрямую указал, что дрался именно он. Второй рассказал, что только стоял рядом и не подпускал людей, как он утверждает, «ради их безопасности, чтобы никто не пострадал». Третий же заявил, что пытался разнять дерущихся. Все трое при этом раскаялись в своих действиях.

Пострадавший от действий дагестанцев Ковалев извинения от нападавших принимать не намерен. По его словам, таких людей необходимо «показательно сажать» с целью пресечения подобных инцидентов.

«Они громко шумели, она [девушка] просто попросила их вежливо, чтобы они вели себя потише. Неадекватная реакция была с их стороны — начали агриться, кричать. Тот, который в красном был, подорвался, вскочил. Я посчитал нужным подойти. Их просто посадить нужно показательно», — приводит слова мужчины Telegram-канал SHOT.

За проявление неравнодушия и храбрости Ковалев будет представлен к ведомственной медали «Доблесть и отвага» Следственного комитета. Распорядился подготовить документы для награждения мужчины председатель СК РФ Бастрыкин.

«Молодой человек, проявив активную гражданскую позицию и смелость, невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников, не остался в стороне и заступился за девушку. Не вступая в конфликт, он сделал замечание, за что был жестоко избит агрессивно настроенной к окружающим компанией», — говорится в тексте заявления ведомства.

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