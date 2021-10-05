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Общество

Саратовские пытки дошли до Страсбурга, в больницу едут ревизоры

Генпрокуратура и ФСИН проверяют данные о пытках и изнасилованиях в больнице Саратова

Федеральная служба исполнения наказаний и Генпрокуратура проводят проверку опубликованных правозащитниками материалов о массовых случаях изнасилований, избиений и пыток заключенных в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Правозащитный проект Gulagu.net сообщает о целом архиве с подобными видеозаписями и документами, сейчас он вывезен в Страсбург и передан международным организациям по борьбе с пытками.

В распоряжении правозащитного проекта Gulagu.net оказался 40-гигабайтный архива (в нем порядка 1 тыс. видео и документов), как утверждает портал, принадлежащей сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний и подтверждающий системный характер пыток в российских тюрьмах. В нем присутствуют многочисленные кадры насилия и издевательства над заключенными.

Как стало известно «Интерфаксу» от пресс-бюро ФСИН, ведомство по факту публикации этих материалов проводит служебную проверку. В ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области для проверки достоверности данных отправлена группа сотрудников центрального аппарата.

Свою проверку также инициировала и Генеральная прокуратура РФ. Ведомство даст оценку соблюдения прав осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области, сообщил журналистам представитель надзорного органа Андрей Иванов.

В Кремле также известно о появлении видео с изнасилованием заключенных. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что если подлинность материала будет подтверждена, то это повод для серьезного разбирательства. Он подтвердил, что ФСИН работает в этом направлении.

В настоящий момент сайт Gulagu.net недоступен, его основатель Владимир Осечкин накануне утверждал, что на протяжении всего дня на ресурс ведется DDoS-атака. По словам правозащитника, архив вывезен за границу и передан международным организациям по борьбе с пытками.

«Сотни людей были запытаны, изнасилованы и с помощью этого видеокомпромата завербованы для дальнейшего участия в этом пыточном конвейере», — заявлял Осечкин.

Собрал материал бывший заключенный-программист, сотрудничавшей с администрацией учреждения и имевший доступ к системам ФСИН, он вывезен за рубеж и находится под защитой.

«Он программист, его самого били и пытали, а потом решили использовать как профессионала», — рассказал Осечкин.

Позднее стали появляться видеофрагменты из архива, некоторые из них проект передает в СМИ. Предположительно, действия на доступных в сети видео происходят в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове.

На одном из роликов от 18 февраля 2020 года группа мужчин насилует заключенного шваброй, обмотанной в пластиковую ленту. У лежащего пострадавшего связаны руки, а ноги подняты к голове. Он кричит от боли и говорит, что не понимает, за что его наказывают. В это время ему угрожают, что в таком положении он будет находиться три дня, если ничего не расскажет.

Еще одна запись датирована апрелем 2020 года. На ней неизвестный встает на лопатки раздетому заключенному с перемотанными руками и требует назвать имя, а затем давит ему ногой на голову и говорит: «От какого вора ты бродяга? <…> Какой вор в законе?»

Третье видео датировано 25 июня того же года. На нем видно, как раздетый заключенный лежит на кровати привязанным, неизвестный мужчина держит ему ноги задернутыми наверх, после чего подходит другой человек и начинает его насиловать.

По этическим соображениям «Газета.Ru» не публикует кадры происходящего на видеозаписях.

Осечкин пояснил, что по факту издевательств над заключенными в учреждения, где это происходило, обращались родственники пострадавших.

Однако привлечь к ответственности никого не удалось, материалы проверок фальсифицировались. Пострадавших заставляли подписывать ложные объяснение, после чего проверку завершали.

«Если кто-то отказывался это делать, то из личного дела заключенного сканировалась подпись. В целом ряде регионов есть огромный массив документов, где содержатся объяснения — «меня не били, не пытали», — сообщил правозащитник.

Видео издевательств, как говорится в материалах, снимали на видеорегистраторы. В том случае, если ролик по каким-то причинам не удалось записать, то изнасилования и пытки повторялись.

«Видеоархив находится в Страсбурге <...> Я готов лично свою жизнь положить на то, чтобы в России никого не били и не пытали», — добавил Осечкин.

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