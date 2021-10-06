Правозащитники опубликовали новые записи издевательств над заключенными

Правозащитный проект Gulagu.net. опубликовал новые видеозаписи с издевательствами над заключенными, сообщает РБК.

В ролик также попали некоторые видео из тех, которые накануне основатель проекта Владимир Осечкин передал нескольким СМИ для ознакомления.

На записи связанного обнаженного человека, лежащего на полу, держат несколько людей. Они спрашивают его, по какой статье он осужден и на какой срок, а затем справляют на него нужду. По информации правозащитного центра, видео снято в саратовской областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН, где ранее был снят ролик с изнасилованием заключенного.

На опубликованных видео запечатлены и другие издевательства. По данным Gulagu.net, записи сделаны в ИК-6 на Камчатке, неназванной колонии в Забайкалье и ИК-4 в Белгородской области, где отбывает срок актер Михаил Ефремов.

Ранее сообщалось, что ФСИН начала проверку в связи с появлением видео о пытках в туберкулезной больнице для осужденных в Саратове. Следственное управление СК РФ по Саратовской области возбудило уголовное дело о сексуальном насилии над заключенными в тюремной больнице.