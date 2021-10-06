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Общество

«Что страшного произошло?» День учителя в школе Красноярска отметили с портретом Сталина

В красноярской школе объяснили концерт с портретом Сталина

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Концерт, посвященный Дню учителя, устроили в красноярской школе №3 еще 1 октября, но резонансные фото и видео с мероприятия расходятся в соцсетях в последние дни. В актовом зале учебного заведения вывесили портрет Иосифа Сталина. При этом педагоги находились в красных пионерских галстуках, а сам зал был украшен плакатами в стиле времен СССР. Реакция родителей учеников оказалась неоднозначной. В руководстве школы объяснили «Газете.Ru», что «это была простая стилизация под советское время».

Многие родители были возмущены оформлением сцены в духе СССР, с которой приходилось выступать их детям, передает портал Ngs24.ru. Неоднозначной оказалась и реакция пользователей соцсетей.

«Какая же дикость висит там на стене», — пишет один из пользователей «ВКонтакте» в группе «Я живу в Красноярске».

В руководстве школы пояснили, что речь идет «о стилизации под советское время без какого-либо политического намека». В частности, и.о. директора учебного заведения Светлана Коваленко рассказала «Газете.Ru», что перед праздником была собрана творческая группа педагогов, которая занималась подготовкой сценария. По ее словам, они решили провести концерт в необычном формате.

«Поэтому концерт проходил в стилизованном формате, который отражает эпоху советских времен. Обязательным атрибутом праздничного мероприятия тех времен было наличие портрета руководителя, поэтому на стене актового зала и был вывешен портрет одного из самых узнаваемых лидеров тех времен. Сами выступления детей были современными и никакого политического окраса не носили. Дети являются воспитанниками спортивных секций, танцевальных студий и кружков допобразования нашей школы», — пояснила она.

Коваленко также отметила, что от самих родителей в день проведения концерта и до сих пор никаких обращений по организации праздника не поступало. «Если бы родители обратились, мы бы им объяснили, что это была просто стилизация под эпоху. Со стороны педагогов тоже никаких вопросов не возникало», — рассказала и.о. директора школы.

«Ничего страшного не произошло»

В свою очередь, пресс-секретарь министерства образования Красноярского края Надежда Квитковская призналась в беседе с «Газетой.Ru», что «впервые слышит» о нестандартном оформлении праздничного мероприятия в этой школе.

«А какой комментарий вы от нас по этому поводу хотите? Что страшного произошло? Если это было какое-то стилизованное представление — разве у Дня учителя есть какие-то определенные нормативы, как его проводить? Школа и дети вне политики. Никаких запретов по празднованию не ставится. Там же не было каких-то призывов, лозунгов — стилизовали это под старое советское время», — пояснила она нашему корреспонденту.

Квитковская также отметила, что от министерства образования края «точно никаких рекомендаций по проведению Дня учителя не было и быть не могло». «Каждая школа празднует самостоятельно и выбирает формат празднования. Я не думаю, что там была какая-то политическая подоплека», — заключила собеседница издания.

Как россияне относятся к Сталину

Больше половины россиян — 56% — согласны с красноярскими педагогами в том, что «Сталин был великим вождем». 14% респондентов, по данным августовских соцопросов, придерживаются обратной точки зрения. При этом доля тех, кто так или иначе согласен с этим утверждением, увеличилась вдвое за последние пять лет - в 2016 году она составляла 28%. Уважение к Сталину также выросло в минувшие годы – до 45%.

«Сразу после распада СССР были сильны антисталинские настроения, сложившиеся в эпоху гласности, когда стали широко известны его преступления. Затем в РФ идеи гласности стали не ко двору. Величие вождя возвышает и самих россиян в их собственных глазах», — прокомментировал итоги опроса социолог Алексей Левинсон.

При этом образ Иосифа Сталина, как и любого значимого исторического персонажа, всегда содержит в себе сочетание положительных и отрицательных оценок, отмечается в исследовании. «Репрессии, казни, военные ошибки — все это неотъемлемые характеристики сталинского образа. Полностью отрицать эти факты готово лишь небольшое число россиян. Однако баланс положительных и отрицательных оценок может меняться. Под влиянием текущих событий негативные характеристики образа Сталина, не исчезая полностью, отступают на второй план», — сказал социолог Денис Волков.

По его словам, более значимыми оказываются иные аргументы: «Сталин выиграл войну, при нем был порядок, он поднял страну из руин». «На протяжении десятилетия фигура диктатора возглавляет список «самых выдающихся людей всех времен и народов», формирующийся по результатам открытого опроса. Похожая тенденция прослеживается и в вопросах об отношении россиян к попыткам увековечивания памяти о Сталине: установка памятников, строительство музейного комплекса под Нижним Новгородом, так называемого «Сталин-Центра» и т.п.», — указал он.

Как писал английский историк Арнольд Тойнби, «Сталин создал парадоксальное общество — в чем-то гипермодернизированное, а в чем-то катастрофически архаичное». «Последствия краха этого кентавра приходится разгребать нам, его наследникам, путем поиска новой эффективной комбинации национальной культуры и западной техники и идеологии», — отмечается в одной из его книг.

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