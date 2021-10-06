В красноярской школе объяснили портрет Сталина на концерте ко Дню учителя

Сценарий концерта ко Дню учителя под портретом Сталина писали педагоги. Они хотели провести профессиональный праздник в необычном формате, пояснила «Газете.Ru» исполняющая обязанности директора красноярской школы №3 Светлана Коваленко.

«Мероприятие ко Дню учителя проходило у нас первого октября. Была собрана творческая группа педагогов, которая занималась подготовкой сценария к празднику. Они решили провести в необычном, стилизованном формате, которое отражает эпоху советских времен. Обязательным атрибутом праздничного мероприятия тех времен было наличие портрета руководителя, поэтому на стене актового зала нашей школы и был вывешен портрет одного из

самых узнаваемых лидеров тех времен», — пояснила Коваленко.

По ее словам, стены актового зала школы были украшены плакатами «в стиле тех лет». На ведущих были повязаны красные галстуки.

«Когда в зал входили педагоги, им тоже предлагалось какой-то атрибут себе надеть для того, чтобы была более праздничная атмосфера», — добавила Коваленко.

При этом замещающая директора школы отметила, что «стиль тех лет» не коснулся концертных номеров.

«Выступления детей были современными и никакого политического окраса не носили. Дети являются воспитанниками спортивных секций, танцевальных студий и студий допобразования нашей школы. То есть просто был выбран такой стиль оформления зала», — поспешила уточнить Коваленко.

Она заверила, что никаких негативных отзывов или обращений по организации праздника ни от родителей, ни от учителей не поступало.

«Если бы родители обратились, мы бы им объяснили, что это была просто стилизация под эпоху. Со стороны педагогов тоже никаких вопросов не возникало», — сказала Коваленко.

Ранее в министерстве образования Красноярского края заявили, что не увидели нарушений в праздновании Дня учителя под портретом Сталина.