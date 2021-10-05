В СК рассказали о методах конспирации одного из беглецов из истринского ИВС

Бежавший в августе из истринского ИВС Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, признал вину по всем инкриминируемым ему инцидентам. Дело находится в завершающей стадии. Сейчас Мавриди находится в ИВС в Лобне. В ГСУ СК РФ рассказали, как ему удавалось скрываться от полицейских почти два месяца.

Следственный комитет РФ практически завершил расследование побега Александра Мавриди из изолятора временного содержания в Истре. Мужчине предъявлены три обвинения: в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, удержании заложника и, соответственно, побеге с территории ИВС. Как сообщил РИА «Новости» заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного ГСУ СК РФ Руслан Юсупов, 50-летний Мавриди полностью признал вину.

«Все три уголовных дела <...> объединены в одно, и находится оно на завершающей стадии. Основная часть следственных действий уже выполнена, все необходимые экспертизы проведены, поэтому в ближайшее время следствие намерено предъявить всем фигурантам обвинение в окончательной редакции, ознакомить с материалами дела и направить его для утверждения в органы прокуратуры», — заявил он.

Побег пятерых арестантов, среди которых был Мавриди и четверо подозреваемых в серии краж выходцев из Молдавии, произошел в ночь на 6 августа. Двое беглецов были задержаны спустя пять дней правоохранителями. 11 августа третий сбежавший самостоятельно сдался полиции, а 18 августа в Новгородской области задержали четвертого участника побега. Дольше всех продержался в бегах Мавриди — он оказался в руках полицейских только 14 сентября.

Время в бегах

Как оказалось, Мавриди активно помогали скрываться. По словам Юсупова, оказавшись на свободе, подозреваемый, прося деньги у разнорабочих, накопил на самый дешевый телефон и, помня наизусть номера своих знакомых, позвонил и попросил материально помощь у гражданина, проживающего за границей. Поскольку у Мавриди не было возможности самостоятельно получить деньги переводом, он привлек к этому другого знакомого: тот сделал в лесу так называемую закладку, отправил координаты Мавриди, а тот позднее забрал посылку.

Напомним, что при задержании у Мавриди в рюкзаке была обнаружена крупная сумма в разных валютах. А именно, 70 тыс. рублей, $3 тыс. и €1350.

Скрываясь от правосудия, самый опасный из беглецов кардинально сменил имидж. Он отрастил бороду, побрил голову и постоянно носил бейсболку с медицинской маской. Следователи констатировали, что за время в ИВС он существенно исхудал.

При этом добрался он туда не сразу, а Некоторое время Мавриди прятался в Лобне, Красногорске и на территории заброшенной автомобильной заправочной станции на трассе, то есть постоянно менял дислокацию. На момент задержания 50-летний подозреваемый скрывался в заброшенной церкви на улице Дубравной в районе Митино. Митино он хорошо знает, так что грамотно передвигаться там ему не составляло проблем, утверждают в ГСУ СК РФ.

Задержание

Несмотря на тщательную конспирацию, местные граждане признали в подозрительном мужчине разыскиваемого беглеца, причем поступало очень много звонков, не все из которых, правда, представляли ценную информацию, но каждый из них отрабатывался. Реагируя на очередной сигнал в полицию, на указанном месте правоохранители обнаружили камеры видеонаблюдения. Посмотрев записи, следователи пришли к выводу, что это именно Мавриди — его внешность сильно изменилась, однако идентифицировать мужчину удалось по походке и чертам лица. В скором времени был восстановлен маршрут Мавриди, и вечером того же дня он был задержан.

Вместе с этим следствие склоняется к версии, что Мавриди за то время, пока был в бегах, не совершал новых преступлений.

Представитель следственного ведомства охарактеризовал Мавриди как неглупого, хитрого и изворотливого человека, обладающего аналитическим складом ума. Можно предположить, что благодаря этому ему удавалось скрываться почти два месяца.

Юсупов в то же время отметил, что Мавриди на начальном этапе расследования об убийстве пытался симулировать психическую невменяемость, чтобы иметь шанс вместо пенитенциарного учреждения отбывать наказание в психбольнице. В ходе первичной экспертизы он предпринял попытку обмануть психолога, потому изначально не удалось сделать конкретный вывод о его психическом состоянии. Помогла же ему в этом специальная литература, где были описаны симптомы шизофрении и других заболеваний. Книги Мавриди передали в ИВС, но впоследствии изъяли. Комплексная экспертиза в итоге показала, что подозреваемый абсолютно здоров и вменяем.

«Попытался прикинуться психически больным», — констатировал Юсупов.

Обстоятельства побега

В СК заявляют, что инициатором побега был не Мавриди, а четверо его сообщников из соседней камеры. Они задумали бежать еще в следственном изоляторе и, поскольку до этого неоднократно были в ИВС, то знали, как там все устроено. Случайно гражданам Молдавии удалось найти гаечный ключ, а при транспортировке в ИВС в Истре их не досмотрели должным образом, что позволило арестантам пронесли будущий инструмент побега в камеру.

Сам Мавриди изначально не был знаком с другими участниками побега. Они, хоть и находились в разных камерах, но могли общаться. Так признавшийся в убийстве «колбасного короля» узнал о готовящемся побеге и уговорил сотрудника ИВС перевести его к ним в камеру. До сих пор не установлено, что именно пообещал ему Мавриди, это сейчас отрабатывает следствие.

Впятером они планировали открутить гаечным ключом крепления окна для передачи заключенным питания, но сразу этого добиться не удалось, поскольку ключ не подошел. В течение двух дней арестанты точили его куском кафельной плитки, пока инструмент не стал нужного размера.

Убийство Маругова

Владимир Маругов был убит в ноябре 2020 года, предположительно, Мавриди и его подельником по имени Паша Ахмедов. Следствие склоняется к варианту о том, что мотивом преступления стали личные неприязненные отношения. Сам Мавриди не был знаком с предпринимателем, но зато тесно общался с его бывшей супругой и переживал за ее судьбу — в это время между ними шло судебное разбирательство о разделе имущества, женщина могла потерять всю свою недвижимость. Также Мавриди однажды стал свидетелем того, как Маругов набросился на нее с кулаками.

После задержания в съемной квартире Мавриди обнаружили адвоката Алексея Завгороднего. Его заставили переписать элитное жилье на другого человека и насильно удерживали более двух лет; за Завгородним, кроме Мавриди, присматривали его подельник по убийству Паша Ахмедов и гражданин Казахстана. В течение года после освобождения юрист проходил реабилитацию, сейчас с ним все в порядке. Во время побега Мавриди Завгородний и сожительница убитого Маругова отказались от госзащиты.

Если до побега Мавриди лишь частично признавал вину в совершенных преступлениях, то после бегства в полной мере дал признательные показания.