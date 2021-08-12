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Общество

«Забыли закрыть кормушки»: что помогло арестантам в Истре совершить побег

СК: cотрудники изолятора, откуда сбежали заключенные, выключили видеокамеры и ушли спать

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Сотрудникам ИВС в Истре, откуда был совершен побег пяти заключенных, предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. По данным следствия, один из обвиняемых умышленно отключил камеры, осуществляющие видеозапись в коридоре изолятора, а также те, которые направлены на помещение дежурной части. Вместе с другим сотрудником он покинул пост, оставив его без личного наблюдения. Кроме того, дежурные забыли закрыть «кормушки» в дверях камер. В итоге арестанты смогли развинтить замки при помощи гаечного ключа, который сотрудники ИВС тоже не заметили, и скрыться. Теперь дежурным грозит до 10 лет лишения свободы.

Один из сотрудников ИВС в Истре отключил камеры видеонаблюдения перед тем, как арестанты сбежали из изолятора, после чего он и другой дежурный ушли спать. При этом сотрудники оставили открытыми «кормушки» в камерах заключенных, что помогло последним совершить побег. Об этом в четверг, 12 августа, сообщила представитель Главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий.

Арестованным ранее сотрудникам ИВС предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). Речь идет о майоре Сергее Лаврентьеве и сержанте Елене Бурдаковской. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Остальные сотрудники изолятора допрашиваются.

«По данным следствия, один из обвиняемых, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры, осуществляющие видеозапись в коридоре ИВС, а также те, которые направлены на помещение дежурной части. Затем обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать. Кроме этого дежурные оставили открытыми так называемые кормушки — двери камер для передачи продуктов питания, что позволило пяти обвиняемым, содержавшимся под стражей, совершить побег», — рассказала Врадий.

Отключили камеры, «чтобы выспаться»

Напомним, инцидент произошел в ночь на 6 августа. По данным Telegram-канала Baza, видеокамеры отключил один из дежурных, чтобы выспаться и не попасться на глаза руководству. Кроме того, сотрудники ИВС забыли закрыть «кормушки» в дверях камер.

В итоге арестанты смогли развинтить замки при помощи гаечного ключа, который дежурные тоже не заметили, и свободно покинуть помещение.

Как пишет Telegram-канал Mash, камеры выключили специально.

Скрывались в Подольске

Накануне вечером, 11 августа, стало известно о задержании двоих из пяти сбежавших арестантов. С ними работают следователи ГСУ СК России по Московской области.

«Расследование уголовных дел в отношении должностных лиц, обвиняемых в превышении должностных полномочий, а также в отношении пяти лиц, совершивших побег (ч.2 ст. 313 УК РФ) продолжается. Устанавливаются все причины и условия, а также иные лица, способствовавшие совершению данных преступлений», — говорится в пресс-релизе регионального управления СКР.

По данным портала «МВД Медиа», сотрудники полиции нашли 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану. Они скрывались в съемной квартире в Подольске.

В одном помещении с беглецами находились мужчина и женщина, арендовавшие квартиру. Теперь они подозреваются в пособничестве, заключавшемся в предоставлении укрытия Грозаву и Цуркану. «Все четверо доставлены в территориальный отдел внутренних дел. Розыск остальных участников побега продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сам явился в полицию

12 августа полицейские задержали третьего участника побега — он сам явился в полицию.

«Еще один участник побега сегодня явился в полицию городского округа Истра. Розыск остальных беглецов продолжается», — приводит ТАСС слова Волк.

Ранее сообщалось, что у беглецов были сообщники на свободе, которые помогли им организовать побег: передали инструменты, с помощью которых была открыта дверь, помогли скрыться из ИВС, а, возможно, и из Истры, сообщили информацию о режиме работы сотрудников изолятора и полицейских патрулей, а также «оказали иное содействие».

Напомним, что среди сбежавших — Александр Мавриди, которого подозревают в убийстве так называемого «колбасного короля» Владимира Маругова. Предполагаемый киллер прописан в Краснодарском крае. Как отмечают местные СМИ, Маругов был совладельцем компании «Озерецкие колбасы», директором МПК «Мясная империя» и ряда других предприятий. Его застрелили в бане в собственном дворе. За информацию о местонахождении Мавриди, способной помочь в его задержании, назначена награда в 1 млн рублей.

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