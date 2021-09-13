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Общество

Все беглецы из изолятора в Истре пойманы

Сбежавшего из подмосковного ИВС Александра Мавриди задержали в Москве

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СК РФ
Московская полиция объявила о поимке Александра Мавриди — последнего и самого опасного из пяти сбежавших из ИВС в Истре. Его нашли в московском районе Митино, при задержании беглец пытался оказать сопротивление.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сотрудники главного управления уголовного розыска задержали Александра Мавриди, который в августе совершил побег из изолятора временного содержания в Истре. Она уточнила, что это была совместная операция столичной и подмосковной полиции, а также ФСБ и Росгвардии.

При задержании Мавриди пытался оказать сопротивление, однако был быстро обезврежен.

Его задержали на улице Дубравной в столичном Митино и доставили в территориальный отдел СК, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что массовый побег из ИВС в Истре произошел в ночь на 6 августа. В нем участвовали пять человек: Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Камеры наблюдения, установленные на жилом доме недалеко от изолятора в Истре, сняли пятерых заключенных в 2.46 утра. Им удалось сбежать, сломав форточку для кормления в двери. После они выкрутили винты и сняли замок. Далее они незамеченными прошли через весь изолятор, сбили навесной замок на улице с ворот и ушли.

Были задержаны двое сотрудников ИВС ОМВД России по Истре, которые подозреваются в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России), что привело к побегу. Вечером 6 августа суд постановил взять их под стражу на два месяца.

Также стало известно, что перед побегом Мавриди в нарушение правил перевели в полностью заполненную шестиместную камеру — в ней он стал седьмым. По регламенту ИВС подозреваемый в убийстве должен содержаться в камере-одиночке. Сообщалось, что Мавриди сам попросил сотрудников изолятора перевести его к землякам из Молдавии. По предварительной версии, именно он принес в камеру гаечный ключ.

В начале сентября врио начальника ИВС Истры признал свою вину по делу о превышении полномочий после побега.

По данным следствия, он дал распоряжение подчиненным поместить обвиняемых по одному уголовному делу в одну камеру. Это позволило заключенным общаться и выработать план побега. Также в камеру был незаконно перемещен Александр Мавриди. Кроме того, сотрудник ИВС допустил оставление в открытом виде так называемых «кормушек» — дверей камер для передачи продуктов питания.

В день побега полиция объявила награду за помощь в поимке Мавриди в размере 1 млн руб. Тем, кто поможет разыскать подозреваемого в убийстве, правоохранительные органы гарантировали безопасность и конфиденциальность. Затем эта сумма была повышена до 1,5 млн руб.

Мавриди скрывался от правоохранительных органов больше месяца. Другие беглецы пробыли на свободе намного меньше.

Первыми задержанными оказались Денис Грозаву и Иван Цуркану, которых смогли поймать уже 11 августа. Они скрывались в съемной квартире в Подольске Московской области. В одном помещении с беглецами находились мужчина и женщина, арендовавшие квартиру. Третий беглец Николай Тетеря сдался сам спустя сутки, 12 августа.

18 августа стало известно, что задержан и четвертый беглец – Александр Бутнару. По данным СМИ, он был задержан в Нижегородской области.

Убийство Владимира Маругова

Мавриди задержали в ноябре 2020 года по подозрению в убийстве подмосковного бизнесмена и «колбасного короля» Владимира Маругова, владельца нескольких колбасных заводов.

Во время обыска в квартире подозреваемого обнаружили прикованного к кровати пенсионера. По данным СК, мужчину удерживали силой, вымогая у него квартиру.

Тело Владимира Маругова нашли в ночь на 2 ноября на территории его дома в Московской области. Двое преступников в масках, вооруженные ружьем и арбалетом, ворвались в баню, где бизнесмен находился со своей гражданской женой Александрой. Они связали обоих, однако женщина смогла вырваться и убежать. Она вызвала на место полицию. В ходе допросов женщина рассказала, что напавшие требовали, чтобы Маругов выдал, где хранит в доме деньги и ценности. Выяснилось, что мужчину пытали — в него несколько раз выстрелили из арбалета.

Во время убийства Маругова на участке в Подмосковье находились также его мать с отчимом, домработница и пятилетний сын бизнесмена. Но на момент преступления все они были в доме — за 15 минут до нападения в баню к Маругову заходила его мать, чтобы забрать внука.

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